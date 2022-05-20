 CaneSport - Good Morning CaneSport 5.20.22
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Good Morning CaneSport 5.20.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet      

WHAT’S UP TODAY      

First up this morning?

We have a couple of new recruiting updates for you.

We catch up with DB Bryce Thornton, who says the Miami Hurricanes will be one of his official visits. So be sure to read everything he's talking about.

There's also a check in with FSU RB commitment Kameron Davis, who says the Canes are very much in his picture and that he'll be visiting UM this summer. So don't miss that either.

Plus, from yesterday, don't miss what coach Mario Cristobal was talking about including the work going in this time of the year as well as a facilities update. And there was the baseball team opening its series with Notre Dame the right way, winning 6-4.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES      

Safety: I’ll be taking Cane official visit in fall

This DB who was reoffered by the new staff in January updates where Miami factors into his picture.

Canes offer 4-star FSU commit who plans summer UM visit

This 2024 FSU commitment landed a Cane offer at the end of last week and has UM in his picture.

Cristobal: This is "most important time of the year"

Mario Cristobal breaks down the work going in this time of year, gives a facilities update and more.

Gutierrez hits 2 homers, Canes beat Notre Dame 6-4

Gaby Gutierrez launched two homers and drove in five runs, leading No. 9 Miami to a 6-4 win over No. 14 Notre Dame Thursday evening at Alex Rodriguez Park at Mark Light Field.


TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

Miami Has Produced the Greatest Group of Offensive Players in NFL History ... Posted by Joer

I have posted this information on this board several times in the past, but for the benefit of any new CaneSport members, here it is again:

While the University of Miami has made its mark on the NFL in many ways, including

* its incredible history of 1st Round Draft choices and those players' subsequent success in the NFL,

* the many times we sent 6,7,8,9, even 10 players to the Pro Bowl in one year,

* the incredible consecutive week streak in which a Miami alum scored a TD.....

One of the most amazing facts is that the University of Miami has produced, far and away, the most prodigious offensive skill position players in NFL history. Incredibly, Miami has produced 10 different NFL players with more than 10,000 All Purpose Yards, which includes yards gained rushing, receiving, and returning kicks. Those players are:

Devin Hester

Frank Gore

Edgerrin James

Reggie Wayne

Andre Johnson

Michael Irvin

Santana Moss

OJ Anderson

Clinton Portis

Kevin Williams

I can find no other college with more than 5 such players and most of the other schools you would think would be up there (Texas, ND, USC, Ohio St, Oklahoma, etc) only have 3 or 4.

Miami has 10.

By the way, we have two other NFL greats just under 10,000 All Purpose Yards, Chuck Foreman with 9144 and Willis McGahee with 9813. In addition, Greg Olsen retired with 8683 yards and Jimmy Graham has 8509 & counting. There are many others Miami alums who accumulated NFL yardage totals between the 5000-8000 yards.

These facts speak for themselves.

QUOTE OF THE DAY      

I talk to them (Miami coaches) a lot. We talk about more than just football, it’s a close-knit thing, they check up on me. I just really like the school.
— Ga. target Bryce Thornton, who is setting up a Cane official visit for the fall

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Lastly, Have a great day!

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