 CaneSport - Good Morning CaneSport 5.24.22
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Good Morning CaneSport 5.24.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet          

WHAT’S UP TODAY          

First up this morning?

We have a couple of new recruiting updates for you.

We catch up with 4-star Jaxon Howard, who was getting recruited hard by Stephen Field as a TE but now that he is looking to play DL has the Cane line coaches hot on his trail as well. He's set his UM official visit date, so don't miss that interesting update.

There's also a check in with high priority local LB Stanquan Clark, who has high praise for LB coach Charlie Strong and updates his visit situation, announcement timeline and more.

Plus from yesterday we had an update with TE Julien Randolph and his brother, who got an offer, off their 2-day Cane visit.

And from the afternoon we had your baseball update, as we were on hand as the team departed for the ACC Tournament. So get that feedback.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.


TODAY'S TOP HEADLINES          

Cane DL coaches join chase for TE turned athlete: Howard has UM OV set

Stephen Field has some company helping recruit Jaxon Howard to Miami, and he's set his Cane official visit.

Local LB Stanquan Clark: Charlie Strong "1 of best LB coaches in world"

Local LB Stanquan Clark is a major priority for the Canes, and he updates where UM fits into his picture.

TE Julien Randolph: Cane visit "was great," down to 2

TE Julien Randolph is down to 2 and had a great time at UM ... and his brother added a Cane offer today. Read on.

Baseball departs for ACC Tournament with big goals

The Cane baseball team departed for the ACC Tournament Monday, and we have the team's feedback heading into it.

TWEETS OF THE DAY          

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY          

Remember what Mario said about recruiting... Posted by ParkSlopeDad

You look at the competition and don't pay too much attention to star ratings. Personally, with our all-star coaching staff, many of whom have won national recruiting awards, I trust our staff. Put simply, so many of these 3-star players in South Florida that guys are whining about would be 4 or 5 stars playing against weaker competition in other parts of the country. There's an edge and a hunger in many South Florida players who may be 3-stars who are playing ELITE competition on a weekly basis. I'll take those players over a 4 star out of Ohio playing against inferior competition.

QUOTE OF THE DAY          

I like their new coaching staff and they have one of the best linebacker coaches in the world.
— High priority local LB recruit Stanquan Clark, on Cane LB coach Charlie Strong

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Lastly, Have a great day!

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