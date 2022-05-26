 CaneSport - Good Morning CaneSport 5.26.22
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Good Morning CaneSport 5.26.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet    

WHAT’S UP TODAY    

First up this morning?

The Alonzo Highsmith hiring has been finalized and we break it down with multiple stories.

We also have a couple of new recruiting updates for you.

We catch up with a huge Cane priority, 5-star DE Jayden Wayne, who has set up his Miami official visit and weighs in on where things stand with him.

There's also a check in with 4-star Mass. standout Ronan Hanafin, who is hearing from coach Mario Cristobal daily and breaks down his interest level in the Hurricanes. So be sure to check that out as well.

Plus from yesterday don't miss our update on the key American Heritage targets for the Hurricanes. We give an inside look off Damari Brown and Brandon Inniss taking a Wednesday visit to UM.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES    

5-star Jayden Wayne hearing from multiple UM coaches daily, OV locked in

High priority State of Washington DE Jayden Wayne updates the latest with his Cane recruitment.

4-star Mass. standout hearing from Cristobal daily, looking to visit

Ronan Hanafin is a high priority for UM and updates where the Canes fit into his picture.

Inside look: UM after top Heritage talent; Inniss, Brown visited UM today

We give you an inside look at to where things stand with the top Heritage talent the Canes are chasing.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

DL thought, and Mesidor ... posted by Rosiecane

Hoping for a lot better pass rushing unit than last years, which was one of the worst I'd seen in the last 20 years at Miami.

I'm anxious to see what Mesidor can do....and I'm hoping Harvey takes a big step forward, as there were some promising reports on him from the spring.

QUOTE OF THE DAY    

They say I’m a top priority, that Jason Taylor is there, that I’ll be coached by coach Wright, that they have great staff there.
— 5-star DE Jayden Wayne

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Lastly, Have a great day!

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