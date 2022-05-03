Good Morning CaneSport 5.3.22

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WHAT’S UP TODAY
This morning we have a couple of new recruiting updates for you.
The first is with New Jersey OL Logan Howland, who visited Miami unofficially in March and declared the Canes his frontrunner at that time. Now, with a June 16-19 official visit set to UM, has that changed? Be sure to check out what he's saying.
We also catch up with 4-star 2024 DE Nigel Smith, who was evaluated and offered by Rod Wright. He has a personal connection to a former Cane, so check that out, too.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
NJ OL sets UM June official visit: "I love coach Cristobal, coach Mirabal"
This New Jersey OL previously listed UM atop his list, so how is he approaching his official visits in June?
4-star DE evaluated, lands offer from Wright: “They’re great program”
This 2024 Texas DE landed a Miami offer, has a Cane connection and updates where things stand.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
NFL Draft = shot of reality ... Posted by MIA6CANE
We are going to need more prolific recruits to come to miami.
It’s a combination of recruits with the desire to work hard and be good (self motivated), and the development skills of the coaches that we know they have.
so far we are trending well - keep up the great work.
NFL draft suggests we are far off though!
QUOTE OF THE DAY
I love them as people and as coaches. I talk to them about technique, learning as much as I can from them before our season starts.
— OL Logan Howland, who is set for a June 16-19 official visit to Miami, talking about coaches Mario Cristobal and Alex Mirabal