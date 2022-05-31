Good Morning CaneSport 5.31.22

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WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
We have a couple of new recruiting updates for you.
We catch up with in-state safety Kylen Webb, who landed a Cane offer after being evaluated this spring and shares where Miami fits into his thought process now, among other things.
There's also a check in with a 4-star QB right in Miami's backyard who is talking with Frank Ponce - 2024 St. Thomas Aquinas standout Tyler Aronson. His early thoughts on UM and where the Canes stand? Be sure to check that out.
Plus from yesterday be sure to check out our coverage of the baseball regional announcement, with feedback from the team and coach Gino DiMare as well as an analysis of the other three teams in the bracket.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
Safety lands UM offer, answers unusual Addae question
Jahmile Adde had an interesting query for this talented DB who is planning a UM official visit.
Area 4-star QB is Cane fan, talking with Ponce & plans visit
St. Thomas Aquinas QB Tyler Aronson has 11 offers and is looking for a re-offer from Miami.
DiMare, players react to regional bracket: "It feels amazing"
We were on hand as the Canes learned their regional situation and have feedback from Gino DiMare and players.
ANALYSIS: Closer look at Miami baseball's regional opponents
UM earned a No. 6 national seed and we break down the Canes' regional foes.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Baseball regional ... posted by AtlantaCane
IDK zip about Canisius, but Ole Miss and Arizona are brand programs and thus, are dangerous to me.
The problem for us is this is double-elimination involving 3 other teams and regionals can take a toll on pitching staffs and ours is suspect.
I don’t see Palmquist starting against Canisius. We should save him for our next game: loser of the Ole Miss-AZ game.
BTW ….Southern Miss in Super Regionals is a very, very good team.
Go Canes!
QUOTE OF THE DAY
Coach Addae said he loved my film, that I’m very explosive, he said he loves the way I carry myself.
— DB Kylen Webb, who landed a UM offer May 20 and says the Canes are in his picture