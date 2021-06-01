Good Morning CaneSport 6.1.21

Presented By Sicilian Oven Restaurants
WHAT’S UP TODAY
It's June 1, the day Manny Diaz and his staff have been waiting for.
Real recruiting can start again. Prospects can visit campus after a 15-month hiatus due to Covid-19 and they will with more than 25 expected at The U today for a massive BBQ for 2022 recruits. It's a star-studded guest list.
Publisher Gary Ferman takes an early look at what is in store over the next four weeks of recruiting
And here is a
list of some of the players who will be on campus today.
Stay tuned to CaneSport.com this entire month for constant breaking recruiting news.
TODAY'S TOP HEADLINES
TWEETS OF THE DAY
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QUOTES OF THE DAY
“We are excited. We had success earlier in the year in Gainesville. That’s a good thing for our guys mentally, going back there knowing we have had success there.”
— Baseball Coach Gino Dimare
“They had a few defensive ends go to the league this year. That’s big time. Coach Simpson was with the Falcons for a couple years. He seems like a great dude too. He knows a lot about what he’s talking about. The school itself is just awesome too.”
— Recruit Beau Atkinson
VIDEO OF THE DAY