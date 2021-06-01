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Good Morning CaneSport 6.1.21

CaneSport.com
Staff

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WHAT’S UP TODAY

It's June 1, the day Manny Diaz and his staff have been waiting for.

Real recruiting can start again. Prospects can visit campus after a 15-month hiatus due to Covid-19 and they will with more than 25 expected at The U today for a massive BBQ for 2022 recruits. It's a star-studded guest list.

Publisher Gary Ferman takes an early look at what is in store over the next four weeks of recruiting

And here is a list of some of the players who will be on campus today.

Stay tuned to CaneSport.com this entire month for constant breaking recruiting news.

TODAY'S TOP HEADLINES 

OPINION: June 1 is here, recruiting craziness to ensue

USC defensive tackle enters transfer portal, Miami reaches out

Tyrique Stevenson takes issue with CB ranking list, list maker explains

Baseball learns NCAA fate: Team headed to Gainesville

PREVIEW: Major names set to attend June 1 barbecue

American Heritage RB lands UM offer: "I was surprised"

RIVALS: The top Power Five offenses over the last decade


TWEETS OF THE DAY

QUOTES OF THE DAY

“We are excited. We had success earlier in the year in Gainesville. That’s a good thing for our guys mentally, going back there knowing we have had success there.”
— Baseball Coach Gino Dimare
“They had a few defensive ends go to the league this year. That’s big time. Coach Simpson was with the Falcons for a couple years. He seems like a great dude too. He knows a lot about what he’s talking about. The school itself is just awesome too.”
— Recruit Beau Atkinson

VIDEO OF THE DAY


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Lastly, Have a great day!

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