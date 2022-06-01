 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.1.22
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Good Morning CaneSport 6.1.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet        

WHAT’S UP TODAY        

First up this morning?

We have some recruiting news.

And it starts with today kicking off a huge month of June for the Canes. To that end we break down the anticipated visitors this month and where things stand.

Then we have a very interesting update on 5-star QB Dante Moore. The perception is the Canes aren't in very good shape with him. But is that really the case?

And then we also have an update with one of the June visitors who will be at UM twice ... and is in the Class of 2025. That's Miami Northwestern rising star Wilnerson Telemaque, so check out what he's saying in advance of his Cane trips.

Plus from yesterday afternoon we have an analysis of Mel Kiper's way too early mock NFL draft that lists Tyler Van Dyke going No. 12 overall. And we had a breakdown of several topics from Athletic Director Dan Radakovich as well as thoughts from Alonzo Highsmith as he's set for his first official day of work at UM today.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES        

Don't count out Canes from 5-star Dante Moore sweepstakes: OV in works

Maybe Cane fans shouldn't be too quick to rule out the chance of 5-star Dante Moore being the QB in this class.

ANALYSIS: June is here … and recruiting is going to a whole new level

The Hurricanes will hold 6 camps in June and have 4 official visit weekends. We break it down.

Local standout will take pair of Cane visits this month

This Miami Northwestern future star details his Cane recruitment and his visit plans this month.

Highsmith set to report to work: I'm going to watch and learn

General Manager of Football Operations Alonzo Highsmith officially starts at UM June 1 and shares his thoughts.

Inside UM with Radakovich: AD on Highsmith, recruiting, ACC, baseball

Athletic Director Dan Radakovich weighs in on topics from the ACC divisions to recruiting to baseball. Read on.

ANALYSIS: Van Dyke No. 12 in early Mel Kiper draft projection

In Mel Kiper's way too early first round draft analysis, he picks Tyler Van Dyke going No. 12 overall.

TWEETS OF THE DAY        

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY        

Miami baseball ... posted by canes219

So we are the number 6 seed for the tournament. We got lucky that we weren’t punished for our recent poor play. Also as a bonus the gators are hosting their own regional.

Let’s go boys, this is the time to now show up and go to Omaha!!

QUOTE OF THE DAY        

Miami is very much in it, we’re just keeping it low key, not flashy. Everyone thinks we’re off of Miami, but we’re just not looking for attention. Nobody knows anything, everyone keeps wondering.
— 5-star QB Dante Moore's father, Otha

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Lastly, Have a great day!

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