Good Morning CaneSport 6.1.22

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WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
Don't count out Canes from 5-star Dante Moore sweepstakes: OV in works
Maybe Cane fans shouldn't be too quick to rule out the chance of 5-star Dante Moore being the QB in this class.
ANALYSIS: June is here … and recruiting is going to a whole new level
The Hurricanes will hold 6 camps in June and have 4 official visit weekends. We break it down.
Local standout will take pair of Cane visits this month
This Miami Northwestern future star details his Cane recruitment and his visit plans this month.
Highsmith set to report to work: I'm going to watch and learn
General Manager of Football Operations Alonzo Highsmith officially starts at UM June 1 and shares his thoughts.
Inside UM with Radakovich: AD on Highsmith, recruiting, ACC, baseball
Athletic Director Dan Radakovich weighs in on topics from the ACC divisions to recruiting to baseball. Read on.
ANALYSIS: Van Dyke No. 12 in early Mel Kiper draft projection
In Mel Kiper's way too early first round draft analysis, he picks Tyler Van Dyke going No. 12 overall.
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Miami baseball ... posted by canes219
So we are the number 6 seed for the tournament. We got lucky that we weren’t punished for our recent poor play. Also as a bonus the gators are hosting their own regional.
Let’s go boys, this is the time to now show up and go to Omaha!!
QUOTE OF THE DAY
Miami is very much in it, we’re just keeping it low key, not flashy. Everyone thinks we’re off of Miami, but we’re just not looking for attention. Nobody knows anything, everyone keeps wondering.
— 5-star QB Dante Moore's father, Otha