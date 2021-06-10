Good Morning CaneSport 6.10.21

WHAT’S UP TODAY
When is the last time you can remember that a pair of five-star prospects were on Miami's campus the same weekend? Well that is the case coming up here in a couple of days with visits planned from DT Keithian "Bear" Alexander and the nation's top basketball player, Jalen Duren. For football and basketball this is obviously a big weekend with a lot of top football prospects also taking officials, and hoops will get an official visit from 4 star PF Malik Reneau as well while 2023 standout guard Marvel Allen will be on campus for the day Saturday. So stay locked into CaneSport for a fun weekend.
TODAY'S TOP HEADLINES
TWEETS OF THE DAY
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QUOTE OF THE DAY
A home away from home. I know people say that a lot. But that's really what we look for, a place where once he leaves me we don't have to worry about what is going on.
— 5-star Bear Alexander's guardian, Tony Jones, with a UM official visit upcoming
VIDEO OF THE DAY