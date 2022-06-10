Good Morning CaneSport 6.10.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
Check the front page for your recruiting news heading into a big official visit weekend.
We have an overview of the visitors and where they stand heading into their time in Coral Gables.
We also catch up with TE Reid Mikeska as he shares his thoughts with his official visit kicking off. And we do the same with another top TE prospect on campus, Jackson Carver. So be sure to check out what they are both talking about.
Plus from yesterday don't miss our update on OL Olaus Alinen returning for an unofficial visit off his official visit last weekend. And we also had some interesting topics discussed by AD Dan Radekovich. So check that out, too.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
Mikeska among this weekend's official visitors: UM "recruiting me hardest"
TE Reid Mikeska is set to get on UM's campus for an OV this morning and breaks down where things stand heading into it.
Carver excited to get on UM campus today for official visit; decision soon
TE Jackson Carver is targeting a decision at the end of this month, and he shares his take heading into his UM visit.
Key targets set for Cane official visits this weekend
Mario Cristobal & Co. will have several key targets on campus this weekend for official visits.
Radakovich on Thurs.: On NIL, Mario the recruiter, ACC divisions & more
Miami Director of Athletics Dan Radakovich shared his thoughts on several subjects on Thursday.
After Miami OV, Alinen returns Thursday for 6-hour unofficial visit
Key OL target Olaus Alinen visited UM last weekend and spent the week in town. Today he weighs in after visiting again.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Is it just me or do the team look considerably bigger?? ... Posted by sweatchuck
From the off-season photos and videos that I've seen the team looks visually bigger than last year. I guess the deer antler spray has came in 👀
QUOTE OF THE DAY
I definitely get recruited by other places, but I haven’t gotten recruited anywhere else by the likes of Miami. They are recruiting me hardest. That definitely makes an impact, shows they want you, are serious about you.
— TE Reid Mikeska, who is taking his Cane official visit this weekend