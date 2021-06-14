Good Morning CaneSport 6.14.21

WHAT’S UP TODAY
Coming off a major official visit weekend the Canes will now be working to set up yet another big weekend on campus with expected visitors Andrew Chamblee, Khamauri Rogers, Nick Cull, Landon Ibieta, Wesley Bissainthe, Markeith Williams and Ja’Corey Thomas.
We also will be chasing down 5-star hoops prospect Jalen Duren as he wraps up his Cane visit.
TODAY'S TOP HEADLINES
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QUOTE OF THE DAY
It was great to be in paradise. Man, we loved it here.
— 5-star Bear Alexander