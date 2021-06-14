 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.14.21
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Good Morning CaneSport 6.14.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY        

Coming off a major official visit weekend the Canes will now be working to set up yet another big weekend on campus with expected visitors Andrew Chamblee, Khamauri Rogers, Nick Cull, Landon Ibieta, Wesley Bissainthe, Markeith Williams and Ja’Corey Thomas.

We also will be chasing down 5-star hoops prospect Jalen Duren as he wraps up his Cane visit.

TODAY'S TOP HEADLINES          

Graves does personal workout for coaches at UM, announcing decision in July

Isaiah Bond off UM visit: We will sit as a family and see if UF best option

5-star Alexander off UM official visit: "It was great to be in paradise"

OL jumped in ocean, says was tempted to jump into commitment off UM visit

Leyton Nelson impressed off UM trip, already on to next official visit

Medlock: "Awesome" Miami visit moved UM up in picture for him

Horton: UM in good spot off visit, decision could come after next weekend

Off "great" UM official visit Spells has two in mind, decision date set

4-star WR considered committing during Miami Hurricanes official visit

Jacurri Brown off UM official visit: 5-6 fellow visitors will be Canes

OT had "great" UM official visit, set to announce July 1

Shemar Stewart is back at The U again

Helms: Miami official visit “better than I expected”

TWEETS OF THE WEEKEND     

QUOTE OF THE DAY          

It was great to be in paradise. Man, we loved it here.
— 5-star Bear Alexander

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Lastly, Have a great day!

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