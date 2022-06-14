 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.14.22
News More News
{{ timeAgo('2022-06-14 02:00:00 -0500') }} football Edit

Good Morning CaneSport 6.14.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet      

WHAT’S UP TODAY      

First up this morning?

Check the front page for a couple of new recruiting updates. The first is with OL Johnathan Cline, who looks ahead to his Cane official visit and updates where things stand with him as of now.

And there's also an update with Oklahoma DE Xadavien Sims, who landed a Miami offer last Monday and updates where the Canes fit into his picture.

We also have a neat story with Cane great Devin Hester taking his son to compete in Mario Cristobal's Ultimate Youth Camp on Sunday. Hester, who coaches his son's travel team, shares his thoughts on that experience and more.

From yesterday afternoon we also had an interesting update with Cane target Damon Wilson so be sure to check that out, too. And there was a closer look at where Miami's very interesting QB recruiting situation stands.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES      

UM coaches building bond with Cline, who officially visits later this month

We catch up with OL prospect Johnathan Cline for an update on where UM stands with an official visit to UM set up.

Standout Okla. prospect adds Cane offer: "I was really excited"

Xadavien Sims landed a Miami offer last Monday and updates where the Canes fit into his picture.

Another Hester shows off on Greentree: Devin's son competed Sunday

UM fans would point to 2005 as the last time a Hester showed off on Greentree. Well, go ahead and update that to Sunday.

ANALYSIS: Deeper dive into where UM's QB recruiting stands

The uncertainty around Miami’s quarterback situation in the Class of 2023 feels like it’s been going on for months. And maybe that’s for a reason.

4-star DE building bond with Strong, Wright; UM a likely official visit

4-star DE Damon Wilson visited Miami in April for a scrimmage and updates where things stand now.

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

The list is impressive ... Posted by HJCane

Hard to see how we don't land more than our fair share unlike the past so many years. Kids are returning to Miami for their 3rd - 4th time. They seem genuinely impressed in every way. These trips on their own dime are not cheap ( not OV's) The future plans are moving at warp speed facilities etc. and our Staff is very impressive.

Would be utterly impossible not to end with a top 10 class and possibly top 5.

QUOTE OF THE DAY      

Miami has just been on top of their game 24/7 about texting me and sending me graphics they made, seeing how my day is going, how practice is going, just being an all-around great source of energy.
— OL Johnathan Cline, who takes his Cane official visit later this month

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}