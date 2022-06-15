Good Morning CaneSport 6.15.22

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WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
Check the front page for a few new recruiting updates.
First up is an in-depth inside look at new TE commit Jackson Carver and his improbably journey to a UM football scholarship. You don't want to miss that.
Then we also update the situation with TE Reid Mikeska, who addresses if Jackson Carver's UM commitment affects him at all and where he stands with his decision imminent.
And there's also an update with 2024 DT Aydin Breland, who first landed an offer from coach Mario Cristobal when he was attending an Oregon camp as a seventh grader. Now he has an offer from Cristobal and Miami again, so don't miss that either.
From yesterday evening we also had the big news of Nathaniel Joseph's Clemson decommitment - he's set up a UM official visit and shares where things stand. We expect him to be a Cane, as we've been saying for a while now.
And from the afternoon of course we had the breaking news of Carver's commitment to Miami. And we had your analysis of what Carver can bring to Miami in an interview with his coach. So don't miss that.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up, including anything coming out of an individual camp at UM.
TODAY'S TOP HEADLINES
Inside story: The improbable path to Miami for new commit Jackson Carver
Jackson Carver isn't your typical recruit. In fact, you probably haven't heard a recruiting story quite like this one.
With 1 TE commit on board for Miami, Mikeska announcement imminent
1 TE commit is on board, and Reid Mikeska visited UM last weekend and is deciding shortly. We catch up with him.
DT who got Cristobal offer as 7th grader now gets offer from him at UM
This Calif. 4-star DT has a neat back story with Mario Cristobal and now has a Cane offer.
Nathaniel Joseph decommits from Clemson, sets up Cane official visit
Nathaniel Joseph has decommitted from Clemson and shares where things stand now.
Analysis: What Jackson Carver brings to Miami
We catch up with Loomis Chaffee coach Adam Banks for an inside look at UM’s new commit.
Canes land major commitment with 4-star TE Jackson Carver picking UM
The recruiting process is over for Windsor (Conn.) Loomis Chaffee School TE Jackson Carver. He's a Cane.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
UM could change NIL as it exists in ONE year ... Posted by oldschoolcane
If we were to do what many believe Texas A&M did, namely buy the #1 recruiting class, there would be such an uproar CFB wouldn't stand for it. If UM signed the #1 class and it later came out that 7 or 8 5-star recruits received record-breaking NIL deals there would be special congressional hearings to change the system. It's a bit hyperbolic and I'm not saying TAM did that necessarily, but UM is viewed differently than every other program in the country.
QUOTE OF THE DAY
I think from a skill perspective you look at the top tight ends in the league like a Rob Gronkowski or Travis Kelce. Even Cameron Brate. He is like them as a significant receiving threat on the outside, also a very capable blocker.
— New TE commit Jackson Carver's coach, Adam Banks