Good Morning CaneSport 6.16.22

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WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
Bobby Washington, Jr.: Visits possible but "nothing else like Miami"
Cane commit Bobby Washington Jr. isn't ruling out some visits for he and twin Robby, and updates the latest.
Andy Jean wowed by Gattis 1 on 1 coaching Wed.: UM takes "big lead"
Andy Jean was at UM at 7 a.m. Wed. morning for a private workout with Josh Gattis. And it has catapulted UM to the lead.
JUCO WR finalizes UM official visit this weekend, commitment likely
UM is in a good spot with JUCO WR Colbie Young whose official visit is set for this weekend.
Denson offered by Addae, shares take; news/notes from Wed. Cristobal camp
We have your news, notes & quotes from Wednesday’s Mario Cristobal individual camp at UM including the latest on talented DB Sharif Denson.
RB Chris Johnson: After workout at UM today, Cane lead bigger
UM's lead widened for area RB Christopher Johnson after he worked with RB coach Kevin Smith this morning.
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Thrilled over new TE commit Jackson Carver, he reminds me of JG ... Posted by HJCane
Jimmy Graham was a basketball player when we invited him on our squad. Look at the size of this kid as a SR in High School. A lacrosse background means nimble and tough as it is a tough sport.
Diamond in the rough with a whole SR season to continue learning.
QUOTE OF THE DAY
It's a big lead for Miami, for sure. That’s the crib. I want to represent my community, my hometown.
— High priority WR Andy Jean, after a 1 on 1 workout with Josh Gattis