 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.16.22
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Good Morning CaneSport 6.16.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet    

WHAT’S UP TODAY    

First up this morning?

Well a lot of the news today was also the news from during the day yesterday. There was our update on JUCO WR Colbie Young, who is taking an official visit to Miami this weekend ... with a good chance he winds up a Cane.

And there was a lot of news from the Mario Cristobal Individual Camp at UM on Wednesday.

First up was our update with Andy Jean, who says after getting a chance to work one-on-one with Josh Gattis that the Canes are now his clear leader, and that it's a big lead. So don't miss that.

We also catch up with another high priority target who says the Canes widened their lead on Wednesday - RB Christopher Johnson, Jr. So check that out too.

Plus there was our wrapup of the camp, including an update on a re-offer going out to Sharif Denson and where he stands, the Washington twins coming on campus but saying they may take other visits, some former Canes on hand with family recruiting targets and more.

And this morning we have an update with Bobby Washington as he talks more about where things stand with him and some possible upcoming visits.

Plus, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES  

Bobby Washington, Jr.: Visits possible but "nothing else like Miami"

Cane commit Bobby Washington Jr. isn't ruling out some visits for he and twin Robby, and updates the latest.

Andy Jean wowed by Gattis 1 on 1 coaching Wed.: UM takes "big lead"

Andy Jean was at UM at 7 a.m. Wed. morning for a private workout with Josh Gattis. And it has catapulted UM to the lead.

JUCO WR finalizes UM official visit this weekend, commitment likely

UM is in a good spot with JUCO WR Colbie Young whose official visit is set for this weekend.

Denson offered by Addae, shares take; news/notes from Wed. Cristobal camp

We have your news, notes & quotes from Wednesday’s Mario Cristobal individual camp at UM including the latest on talented DB Sharif Denson.

RB Chris Johnson: After workout at UM today, Cane lead bigger

UM's lead widened for area RB Christopher Johnson after he worked with RB coach Kevin Smith this morning.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Thrilled over new TE commit Jackson Carver, he reminds me of JG ... Posted by HJCane

Jimmy Graham was a basketball player when we invited him on our squad. Look at the size of this kid as a SR in High School. A lacrosse background means nimble and tough as it is a tough sport.

Diamond in the rough with a whole SR season to continue learning.

QUOTE OF THE DAY  

It's a big lead for Miami, for sure. That’s the crib. I want to represent my community, my hometown.
— High priority WR Andy Jean, after a 1 on 1 workout with Josh Gattis

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Lastly, Have a great day!

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