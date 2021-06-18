 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.18.21
News More News
{{ timeAgo('2021-06-18 01:33:00 -0500') }} football Edit

Good Morning CaneSport 6.18.21

CaneSport.com
Staff

Good Morning CaneSport Podcast

Gary Ferman and Matt Shodell discuss the news of the day. Audio only today.

WHAT’S UP TODAY

The Rivals 5-Star Challenge has wrapped up and a big Miami official visit weekend is once again in store. Could Miami add to its two current commits? Well Landon Ibieta is on commit watch if UM wants to take him and you never know who else might decide to call UM home.

So be sure to stay tuned through the weekend and then on Sunday for the official visit wrapups.

TODAY'S TOP HEADLINES

Jacob Hood talks Miami, recruiting at the Rivals Five-Star Challenge

PREVIEW: Top prospects taking Miami official visits this weekend

CaneSport TV: Up close with Mason Taylor at Rivals Five-Star Challenge

TJ Shanahan updates UM recruitment, more at the Rivals Five-Star Challenge

CaneSport TV: Up close with Tawfiq Thomas at the Rivals Five-Star Challenge

Trevell Mullen talks UM, more at Rivals Five-Star Challenge

CaneSport TV: Up close with Isaiah Bond at Rivals Five-Star Challenge

CaneSport TV: Up close with Damari Alston at Rivals 5-Star Challenge

CaneSport TV: Up close with Mario Eugenio at Rivals Five-Star Challenge

Weekend commitment watch in effect for WR official visitor

Five star challenge OL vs DL 1 on 1s

TWEETS OF THE DAY  

VIDEO OF THE DAY

QUOTE OF THE DAY  

(A commitment announcement) could be soon after (the visit). If it goes well, yes.
— Landon Ibieta

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}