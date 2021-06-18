Good Morning CaneSport 6.18.21

Good Morning CaneSport Podcast
Gary Ferman and Matt Shodell discuss the news of the day. Audio only today.
WHAT’S UP TODAY
The Rivals 5-Star Challenge has wrapped up and a big Miami official visit weekend is once again in store. Could Miami add to its two current commits? Well Landon Ibieta is on commit watch if UM wants to take him and you never know who else might decide to call UM home.
So be sure to stay tuned through the weekend and then on Sunday for the official visit wrapups.
TODAY'S TOP HEADLINES
TWEETS OF THE DAY
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QUOTE OF THE DAY
(A commitment announcement) could be soon after (the visit). If it goes well, yes.
— Landon Ibieta