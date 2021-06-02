Good Morning CaneSport 6.2.21

Presented By Sicilian Oven Restaurants
WHAT’S UP TODAY
Yesterday it was the Class of 2022 that was on center stage at The U as Manny Diaz and staff hosted more than 20 prospects at a campus First Day Out Cookout.
Today the focus is on the Class of 2023 and here is a list of some of the players who will be on campus today.
But flashing back to yesterday, recruits got a great taste of what UM is all about, setting the stage for a great month of June for the program.
There is a massive amount of coverage online for you to enjoy all day today and then there will be more from tonight's cookout later today.
Stay tuned to CaneSport.com this entire month for constant breaking recruiting news.
TODAY'S TOP HEADLINES
TWEETS OF THE DAY
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QUOTE OF THE DAY
"I had a great time at the barbecue. You look at the place - it's Miami!"
— Daughtry Richardson
VIDEO OF THE DAY