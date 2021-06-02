 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.2.21
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Good Morning CaneSport 6.2.21

CaneSport.com
Staff

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WHAT’S UP TODAY  

Yesterday it was the Class of 2022 that was on center stage at The U as Manny Diaz and staff hosted more than 20 prospects at a campus First Day Out Cookout.

Today the focus is on the Class of 2023 and here is a list of some of the players who will be on campus today.

But flashing back to yesterday, recruits got a great taste of what UM is all about, setting the stage for a great month of June for the program.

There is a massive amount of coverage online for you to enjoy all day today and then there will be more from tonight's cookout later today.

Stay tuned to CaneSport.com this entire month for constant breaking recruiting news.

TODAY'S TOP HEADLINES   

Earl Little: "I had a blast" at First Day Out Cookout at Miami

5-Star Armella before and after First Day Out Cookout at The U

VIDEO: Post-barbecue reaction from top prospects

Richardson: Miami made big impression at First Day Out Cook Out

VIDEO: Top recruits arrive for First Day Out Cookout, share thoughts

Live updates recruit Cook Out

Five programs that will benefit from early visits

TWEETS OF THE DAY  

QUOTE OF THE DAY

"I had a great time at the barbecue. You look at the place - it's Miami!"
— Daughtry Richardson

VIDEO OF THE DAY  

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Lastly, Have a great day!

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