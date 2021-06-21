 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.21.21
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Good Morning CaneSport 6.21.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY  

The Miami Hurricanes just wrapped up an exciting recruiting weekend that included Khamauri Rogers' commitment and coaches celebrating by jumping into the ocean with their clothes on. Now on tap? Well, the Henderson twins began their official visit yesterday and Markeith Williams' official visit was pushed back to today. And obviously this coming weekend will be huge with more official visitors and a little something called Paradise Camp.

UM will look to close the month with a bang before the dead period hits a week from today.

TODAY'S TOP HEADLINES  

ANALYSIS: Inside UM commit Quan Lee's decision to take UCF official visit

Markeith Williams looking forward to UM official visit that begins today

Inside look: How Henderson official visits came about, what’s next

Coach's take: Canes have landed a future star in Ibieta

Landon Ibieta commits after all boxes checked on official visit

Canes make move up with Ja'Corey Thomas on official visit

Anthony Lucas off official visit: "The U is brewing up something big up"

Off "great" UM visit Cull moves up timeline for announcing decision

Bissainthe: "I saw what I needed to see" on UM official visit this weekend

Ocean beckons: Coaches celebrate commitment with deep dive

Ark. commit Chamblee after Miami visit: Definitely a chance for Canes now

Keanhnist Thompson breaks down where things stand after "great" UM visit

Inside Khamauri Rogers' commitment decision and what he brings to The U

Khamauri Rogers commits during Cane official visit

TWEETS OF THE DAY    

QUOTE OF THE DAY    

“I saw what I needed to see this weekend"
— High priority LB Wesley Bissainthe off his UM official visit

VIDEO OF THE DAY

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Lastly, Have a great day!

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