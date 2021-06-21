 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.22.21
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Good Morning CaneSport 6.22.21

CaneSport.com
Staff

Good Morning CaneSport Show (Audio Only Today)

WHAT’S UP TODAY    

We are starting our pre-Paradise Camp coverage in earnest with a look at some of the 2022 prospects that will be on hand, and other 2022 targets of the Canes and where they are heading (with many already haven taken official and/or unofficial visits to Miami).

Looking ahead we'll be tracking down which top 2023 kids will be on campus as well.

It's a big final push before the dead period, so stay tuned to CaneSport for a big week and weekend ahead.

TODAY'S TOP HEADLINES    

With June visits at premium, UM targets heading various spots final weekend

T-Rob relationship could pay dividends with LB coming for Paradise Camp

Texas TE talking to Field weekly, coming for Paradise Camp

DB who landed FSU offer after their camp now heading to Paradise Camp

Will Mallory off injury that cost him spring: "I'm basically full go now"

TWEETS OF THE DAY      

QUOTE OF THE DAY      

Whether it’s knowing the scheme better, fixing little things, just being consistent is most important for us. Because the sky is the limit with the guys we have.
— Will Mallory

VIDEO OF THE DAY  

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Lastly, Have a great day!

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