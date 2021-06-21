Good Morning CaneSport 6.22.21

WHAT’S UP TODAY
We are starting our pre-Paradise Camp coverage in earnest with a look at some of the 2022 prospects that will be on hand, and other 2022 targets of the Canes and where they are heading (with many already haven taken official and/or unofficial visits to Miami).
Looking ahead we'll be tracking down which top 2023 kids will be on campus as well.
It's a big final push before the dead period, so stay tuned to CaneSport for a big week and weekend ahead.
TODAY'S TOP HEADLINES
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QUOTE OF THE DAY
Whether it’s knowing the scheme better, fixing little things, just being consistent is most important for us. Because the sky is the limit with the guys we have.
— Will Mallory
VIDEO OF THE DAY