Good Morning CaneSport 6.23.22

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WHAT’S UP TODAY
A couple of big official visits wrap up today with Jaden Rashada and Payton Kirkland ending their midweek trips to UM. And yesterday we had the news of top WR target Jalen Brown, who is friends with Rashada from the Immortals 7 on 7 team, going on campus with him.
As today goes on, of course, we'll look to get feedback off the Rashada/Kirkland visits, with Rashada announcing a decision on Sunday and Kirkland on July 23.
Plus this morning we have an interesting update with OL Tommy Kinsler, who committed to Florida after visiting there last weekend but is still coming to UM for his official visit this weekend. Could he be swayed? Check that out.
Also this morning we have an update on a Georgia DT who anticipates landing a Miami offer when he gets on campus and participates in Legends Camp. He's high on UM and breaks down his thoughts heading into the weekend. He's already feeling the love from Cane coaches.
TODAY'S TOP HEADLINES
OL committed to UF after visit there last weekend, UM OV still on
Tommy Kinsler is a recent UF commitment, but the Canes will take their best shot at flipping him this weekend. His take?
DT anticipates offer after Sat. Legends Camp: "I'm hoping I see Ray Lewis"
This Ga. DT anticipates a Cane offer after Saturday's camp, and he's been feeling the love from UM already.
Inside look as Jaden Rashada is joined by Jalen Brown at UM on Wednesday
Jaden Rashada is in the midst of a UM official visit, and today he was joined by 7 on 7 teammate Jalen Brown.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Something to think about ... Posted by iphonecane
If we get rashada which I don’t think we will…. What would that say to Garcia especially if he knows it gonna take maybe a million to pull rashada here cause I think if that happens we could get a Ruiz vs wong situation all over again. I can see Garcia possible leaving because of it . Thoughts?
QUOTE OF THE DAY
I do believe that Miami has a chance. There’s a good chance for Miami.
— Jaden Rashada's Immortals 7 on 7 coach, Jose Duasso, on Rashada