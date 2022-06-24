 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.24.22
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Good Morning CaneSport 6.24.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet    

WHAT’S UP TODAY  

Your big news is coming on Saturday and we are previewing a massive visit weekend with Legends Camp approaching. We break down the numerous top official visitors coming in, and give our thoughts on where they stand heading into the visit. Also, if you want, reflect on the huge recruit list that came through this month.

Also this morning we have an update with OL official visitor Johnathan Cline, who along with Nathaniel Joseph we think has a very high chance of becoming a Cane. So don't miss his thoughts heading into OV today.

It's also not just official visitors that are ones to keep an eye on this weekend, with a lot of top prospects coming as well. Orlando Jones DB/WR Derrick Rogers picked up a UM offer after standing out at a June 11 Mario Cristobal camp, and he'll be back tomorrow. Could he wind up a Cane? Plus we break down where things stand with another of them, 4-star Texas DE Nigel Smith. So check that out, too.

From yesterday?

Be sure to check out our recap story on the four midweek official visitors off their time at UM - Jaden Rashada, Francis Mauigoa, Robert Stafford and Payton Kirkland.

We also had a separate breakdown on the situation with DB Stafford, who had a great Cane visit and is taking one more trip before really trying to hone in on a decision. We like where UM stands.

And, as always, stay tuned for any news that comes up today.

TODAY'S TOP HEADLINES  

ANALYSIS: Huge official visit weekend ahead

We break down an incredible official visit list for the Legends Camp weekend.

4-way battle for OL Cline heading into weekend OV that could push UM to top

OL Johnathan Cline is set to arrive on Miami’s campus today and breaks down where things stand.

Rogers, who landed offer after Cristobal camp, high on UM and back Sat.

Malik Bryant won't be the only Orlando Jones 2023 prospect who lists a UM offer on Miami's campus this weekend.

4-star Texas DE with Cane offer coming for Legends Camp

This 4-star has 30 offers and a personal tie to UM. Don’t miss his thoughts entering his Miami visit.

Inside look: How it went with 4 midweek Cane official visitors

We have your inside look at what went on with Miami’s 4 official midweek visitors.

DB Stafford "loved" midweek official visit to Miami, another visit remains

DB Robert Stafford has wrapped up his Cane official visit today, and we have your update.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

I know it’s been said before but ... Posted by 6882

I’m going to say it again. Gary is right when he says the recruiting/roster has not been good enough but for what? Our ultimate goal of national title picture? Absolutely.

That being said, Manny wasn’t just fired because he wasn’t up to par as an elite recruiter but because he coun’t coach even for coastal expectations. We have studs on this team and we now have the resources to develop them.

i think a whole lot of you are going to be shocked at the number of players that come out of no where this year with good coaching. The recruiting clearly was far from elite but that doesn’t mean the cupboard is bare. This team is going to be damn good from day one as in better than any team butch or brown put together at unc. Jmo but pretty confident that these players have a much higher potential than what we saw under manny. So much of it just being game changing details.


QUOTE OF THE DAY  

I really like that coaching staff, the defensive coaching staff. They are great coaches, have been recruiting me hard. I have to go and check it out, and see how it is.
— 4-star DE Nigel Smith, who is coming for Legends Camp weekend

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Lastly, Have a great day!

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