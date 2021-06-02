 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.3.21
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Good Morning CaneSport 6.3.21

CaneSport.com
Staff

Presented By Sicilian Oven Restaurants  

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WHAT’S UP TODAY    

Yesterday it was the Class of 2023 and beyond that was on center stage at The U as Manny Diaz and staff hosted top prospects.

Stay tuned to CaneSport.com this entire month for constant breaking recruiting news.

And the next big event is on Sunday when there is a Manny Diaz summer camp and the official visit weekend wraps up.

TODAY'S TOP HEADLINES     

Brandon Inniss before and after his visit to Miami’s First Day Out Cookout

Bobby Washington Jr. lands UM offer at June 2 cookout: "I love the program"

First Day Out Cookout Day 2: Entrance interviews

Wednesday morning Diaz camp visit nets linebacker his first offer

The buzz for 4-star DE Beau Atkinson is growing & visits are coming

TWEETS OF THE DAY    

QUOTE OF THE DAY  

Miami is very high. It's the hometown school.
— 5-star Brandon Inniss

VIDEO OF THE DAY    

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Lastly, Have a great day!

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