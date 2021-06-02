Good Morning CaneSport 6.3.21

Presented By Sicilian Oven Restaurants
WHAT’S UP TODAY
Yesterday it was the Class of 2023 and beyond that was on center stage at The U as Manny Diaz and staff hosted top prospects.
Stay tuned to CaneSport.com this entire month for constant breaking recruiting news.
And the next big event is on Sunday when there is a Manny Diaz summer camp and the official visit weekend wraps up.
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QUOTE OF THE DAY
Miami is very high. It's the hometown school.
— 5-star Brandon Inniss
VIDEO OF THE DAY