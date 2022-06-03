 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.3.22
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Good Morning CaneSport 6.3.22

CaneSport.com
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WHAT’S UP TODAY    

First up this morning?

We take a closer look at the key targets that will be on Miami's campus for official visits this weekend.

One of those, Olaus Alinen, had quite the logistics in getting his family to meet him at UM today ... he shares his thoughts with the visit starting at 10 this morning.

And we have a couple of new recruiting updates for you.

We catch up with 4-star OL Payton Kirkland, a huge priority for Miami. He has his five OVs in June and a decision date ... and probably needs some love from Cane fans. So be sure to read about that.

There's also a check in with RB Christopher Johnson, Jr., who UM is pushing hard to land. He updates where things stand with his recruitment and yes, he has a leader.

Plus from yesterday be sure to check out baseball update with feedback from the team as regional play starts today.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES    

Alinen set to start Cane OV, with parents meeting him after overseas flight

It's not your normal official visit logistics for OL Olaus Alinen, who starts his Cane OV today. He weighs in.

RB with offer talking to Kevin Smith daily, has Canes leading

This area RB has the Canes leading and updates his recruiting plan.

Payton Kirkland knows his 5 OVs, will be ready to announce in July

We catch up with Payton Kirkland, who has UM as one of his June official visits. His thoughts?

Key targets set for Cane official visits this weekend

This weekend marks the first official visits of the 2023 cycle for coach Mario Cristobal & Co.

Baseball looks to put it all together and get hot, hope rain stays away

UM is set to start regional play Friday afternoon, and we have your Cane feedback from Thursday.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

On Kiper projecting Tyler Van Dyke to be drafted No. 12 overall ... Posted by vivijane

I disagree with Kipers assessment….

I think when Pro Scouts get under the hood and really do some serious Projections I think he will end up being the top pick in te draft ……

Worst case scenario he would go 3……

TVD has everything the other 2 have with far less talent especially the offensive lines and skill position players……

This kid is going to go really high…..

QB has become the Cornerstone in all sports……

Teams will gamble look what was traded for Wilson and Watson…….

The Cards jettisoned Rosen after 1 year for Murray……..

TVD will be right there with the other 2 if not ahead of them…..

QUOTE OF THE DAY    

It’s been a few years since we’ve hosted. We tell players at the beginning of the year that one of our goals is to be a top 8 seed. Over the course of the season our guys played well enough to be a top 8 seed. We’re in a good position. … It’s an advantage, no doubt, being at home. We need to make sure that our guys are focused, which they are, on our first game at hand which is Canisius. That’s the most important game of the year.
— Baseball coach Gino DiMare, whose team starts regional play today

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Lastly, Have a great day!

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