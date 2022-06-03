Good Morning CaneSport 6.3.22

Presented by LifeWallet
WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
Alinen set to start Cane OV, with parents meeting him after overseas flight
It's not your normal official visit logistics for OL Olaus Alinen, who starts his Cane OV today. He weighs in.
RB with offer talking to Kevin Smith daily, has Canes leading
This area RB has the Canes leading and updates his recruiting plan.
Payton Kirkland knows his 5 OVs, will be ready to announce in July
We catch up with Payton Kirkland, who has UM as one of his June official visits. His thoughts?
Key targets set for Cane official visits this weekend
This weekend marks the first official visits of the 2023 cycle for coach Mario Cristobal & Co.
Baseball looks to put it all together and get hot, hope rain stays away
UM is set to start regional play Friday afternoon, and we have your Cane feedback from Thursday.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
On Kiper projecting Tyler Van Dyke to be drafted No. 12 overall ... Posted by vivijane
I disagree with Kipers assessment….
I think when Pro Scouts get under the hood and really do some serious Projections I think he will end up being the top pick in te draft ……
Worst case scenario he would go 3……
TVD has everything the other 2 have with far less talent especially the offensive lines and skill position players……
This kid is going to go really high…..
QB has become the Cornerstone in all sports……
Teams will gamble look what was traded for Wilson and Watson…….
The Cards jettisoned Rosen after 1 year for Murray……..
TVD will be right there with the other 2 if not ahead of them…..
QUOTE OF THE DAY
It’s been a few years since we’ve hosted. We tell players at the beginning of the year that one of our goals is to be a top 8 seed. Over the course of the season our guys played well enough to be a top 8 seed. We’re in a good position. … It’s an advantage, no doubt, being at home. We need to make sure that our guys are focused, which they are, on our first game at hand which is Canisius. That’s the most important game of the year.
— Baseball coach Gino DiMare, whose team starts regional play today