 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.4.21
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Good Morning CaneSport 6.4.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY      

The cookout is now in the past, but that doesn't mean this isn't arguably an even bigger day than June 1 or June 2. That's because today's the day that Miami's first official visitors arrive, and there's a lot of talent coming on campus. Stay tuned to CaneSport on Sunday for a full wrapup of their visits and how it went, and there also is a camp at UM on Sunday that includes a 7 on 7 tournament. In between will have some Saturday recruiting updates that will be worth checking out.

Yes, there will be a lot of weekend news coming your way.

Oh, and did we mention baseball regionals start today?

Stay tuned!

TODAY'S TOP HEADLINES       

PREVIEW: Canes set for major official visit weekend

La. standout with offer made trip down to Miami, left impressed

Aronson gets a message from Jake Garcia, enjoys meeting Rhett Lashlee

Baseball gearing up for start of Gainesville regional

Blake James addresses scholarship numbers and name, image and likeness

Time on campus helped Miami move up with 2023 standout

4-star Santana Fleming: "it went great, great vibes" at cookout

Miami visit moves UM up for top prospect with personal tie to Canes

News and notes with several standout prospects at Wednesday's cookout

Mark Fletcher loves cookout experience: Miami recruiting me the right way

Three-Point Stance: Parity, underappreciated players, top coaches

Recruiting Rumor Mill

TWEETS OF THE DAY      

QUOTE OF THE DAY    

He definitely was happy he made the decision to flip from USC to here. He said he really likes the environment, all the people and he’s built a good relationship with coach Lashlee.
— Tyler Aronson, on his cookout conversation with Jake Garcia

VIDEO OF THE DAY      

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Lastly, Have a great day!

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