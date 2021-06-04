Good Morning CaneSport 6.4.21

WHAT’S UP TODAY
The cookout is now in the past, but that doesn't mean this isn't arguably an even bigger day than June 1 or June 2. That's because today's the day that Miami's first official visitors arrive, and there's a lot of talent coming on campus. Stay tuned to CaneSport on Sunday for a full wrapup of their visits and how it went, and there also is a camp at UM on Sunday that includes a 7 on 7 tournament. In between will have some Saturday recruiting updates that will be worth checking out.
Yes, there will be a lot of weekend news coming your way.
Oh, and did we mention baseball regionals start today?
Stay tuned!
TODAY'S TOP HEADLINES
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IHdlIHRoaW5raW5nIGdhbmc/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby80UUNjV1ZReG51Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNFFDY1dWUXhudTwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBzYW50YW5hIGZsZW1pbmcgKEA2VGFrZW1kZWVwKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzZUYWtlbWRlZXAvc3RhdHVz
LzE0MDA0ODE5MTg0NjI4NzM2MDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVu
ZSAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ncmVhdCBkYXkgYXQgdGhlIGNyaWIgdG9kYXkg8J+nofCfkpogZGVm
aW5pdGVseSB3aWxsIGJlIGJhY2sgISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
R2Z2NEo2c2xvMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0dmdjRKNnNsbzM8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgRGVycmljayBMZWJsYW5jIPCfmrbwn4++4oCN4pmC77iPIChA
Z2V0cmlnaHRkZXJyaWNrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2dldHJpZ2h0ZGVycmljay9zdGF0dXMvMTQwMDU4NDUwMTM1MzQwNjQ2NT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZWZpbml0ZWx5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9SZWNydWl0aW5nU3puP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmVjcnVpdGluZ1N6bjwvYT4gYWdhaW4hIPCfmYw8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSXRzQWxsQWJvdXRU
aGVVP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSXRzQWxs
QWJvdXRUaGVVPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbXNscGx5VFFS
bSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21zbHBseVRRUm08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
QW5keSBWYXVnaG4gLSBKdWljZSAoQEFuZHlfVmF1Z2huKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FuZHlfVmF1Z2huL3N0YXR1cy8xNDAwNjA0
ODkzNTMwOTUxNjg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgNCwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LaWNraW5nIGl0IHdpdGggT3VyIEtpbmcg8J+RkSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlcmlxS2luZ18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QERlcmlxS2luZ188L2E+IDxicj48YnI+SeKAmWQgbGlrZSB0byBU
aGFuayBUaGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWFtaSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENhbmVzRm9vdGJhbGw8L2E+IGZvciBhbGxvd2luZyBtZSB0byBTaG93
Y2FzZSBNeSBBYmlsaXR5IHRvZGF5IGFzIGEgRnJlc2htYW4uIDxicj48YnI+
U2VlIHlvdSBuZXh0IHdlZWsuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hfTWFubnlEaWF6P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj
aF9NYW5ueURpYXo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
cmhldHRsYXNobGVlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByaGV0dGxhc2hs
ZWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9T
dHVkZW50QXRobGV0ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I1N0dWRlbnRBdGhsZXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSHVudGVyUm9zZTJUaGVVP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSHVudGVyUm9zZTJUaGVVPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRHVhbFRocmVhdD9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0R1YWxUaHJlYXQ8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MYUZh
bWlsaWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMYUZh
bWlsaWE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9DYW5lR2FuZz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0NhbmVHYW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMkRLdWdwa1lC
WiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzJES3VncGtZQlo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SHVudGVyIFJvc2UgKEBIdW50ZXJfUm9zZTIwMjQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSHVudGVyX1Jvc2UyMDI0L3N0YXR1cy8xNDAwMTg2
NDg3MTY2MTgxMzgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMiwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GZWxsIHdheSBtb3JlIGluIGxvdmUgd2l0aCB0aGUgdW5pdmVyc2l0
eSBvZiBNaWFtaSB5ZXN0ZXJkYXnwn5Ka8J+noSwgVGhhbmsgeW91IGZvciB0
aGUgZXhwZXJpZW5jZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2FjaF9NYW5ueURpYXo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01h
bm55RGlhejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yaGV0
dGxhc2hsZWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJoZXR0bGFzaGxlZTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JYRE90R05xbjkiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9iWERPdEdOcW45PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENoYW5jZSBKIFJv
Ymluc29uIChAQ2hhbmNlSlJvYmluc28xKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NoYW5jZUpSb2JpbnNvMS9zdGF0dXMvMTQwMDUzODExNDUz
MjIwNDU1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFsbHkgZW5qb3kgbXkgdGltZSBpbiBQYXJhZGlzZSBhdCBUSEUg
VfCfp6Hwn5KaIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Hb0NhbmVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
R29DYW5lczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aF9NYW5ueURpYXo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01hbm55
RGlhejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEhK
U2ltcHNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hISlNpbXBzb248
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFZF9QYXRh
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEVkX1BhdGE8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTd2FsbGV5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFN3YWxsZXk8L2E+IEkgd2lsbCBiZSBiYWNr
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVUxWSWE4OTZkYyI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1VMVklhODk2ZGM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUnVlYmVuIEJhaW4g
SnIuIChAQmExbm5ubikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C
YTFubm5uL3N0YXR1cy8xNDAwNDI4NTg0NzI1MDA4Mzg4P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZWFkIG92ZXIgdG8gbXkgSW5zdGFncmFtIHBhZ2UgdG8gcmVnaXN0
ZXIgdGhlIGxpbmsgaXMgaW4gbXkgYmlvLiA8YnI+PGJyPklHOiA1c3BlbmNl
MSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNnVLR2hVUERkeSI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tLzZ1S0doVVBEZHk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU2VhbiBTcGVuY2Ug
KEAzU3BlbmNlMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zU3Bl
bmNlMS9zdGF0dXMvMTQwMDIwMTQwNDE2NjQyNjYyNj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GZWxsIG1vcmUgaW4gbG92ZSB3aXRoIHRoZSBVIHRvZGF58J+SmvCf
p6EgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEVIaWNrc29u
Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hFSGlja3NvbjI8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWFubnlEaWF6P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9NYW5ueURpYXo8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgTWFya0ZsZXRjaGVybGwgKEBmbGV0Y2hlcmpyX21hcmspIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZmxldGNoZXJqcl9tYXJrL3N0YXR1
cy8xNDAwMjcxOTE5MjA3ODMzNjA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bmUgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSBqdXN0IHdlbnQgdXAhISEh8J+SmvCfp6FJIGhhZCBhbiBh
bWF6aW5nIHRpbWUgdG9uaWdodCB3aXRoIGNvYWNoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfTWFubnlEaWF6P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb2FjaF9NYW5ueURpYXo8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hSb2JMaWtlbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoUm9iTGlrZW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3JoZXR0bGFzaGxlZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Acmhl
dHRsYXNobGVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoUG9wX0Nvb25leT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hQb3Bf
Q29vbmV5PC9hPiBhbmQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIE1pYW1pIHN0YWZmISE8
L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFuZG9u4oCdU0hPV1RJTUXigJ0gaW5uaXNzIChAYnJh
bmRvbjVzdGFyMikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmFu
ZG9uNXN0YXIyL3N0YXR1cy8xNDAwMjcyNTMxNjgxMTI0MzU2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBJIHdpbGwgbGlrZSB0byB0aGFuayBHb2QgYW5kIHRoZSBV
bml2ZXJzaXR5IG9mIE1pYW1pIGFuZCBpdHMgZ3JlYXQgY29hY2hpbmcgc3Rh
ZmYgZm9yIGdpdmluZyBtZSBteSBmaXJzdCBjb2xsZWdpYXRlIGZvb3RiYWxs
IG9mZmVyLi4uLiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0dvQ0FORVM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNHb0NBTkVTPC9hPi4uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va2VON2V1
TDlVUCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2tlTjdldUw5VVA8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgYm9iYnkgd2FzaGluZ3RvbiAoQEJvYldhc2hpbmd0b24wKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvYldhc2hpbmd0b24wL3N0YXR1cy8x
NDAwMjc1MjMyMjgwMjU2NTE0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUg
MywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcnVseSBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgMm5kIG9mZmljaWFs
IG9mZmVyIGZyb20gVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgT2YgTWlhbWkhISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NjaHNiYWxsY29hY2g/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGNjaHNiYWxsY29hY2g8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0NvbHVtYnVzcHJpZGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENDb2x1bWJ1c3ByaWRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoUGF0a2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoUGF0a2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jME5mQTZuZ0x3
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYzBOZkE2bmdMdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU
aiBDYXBlcnMgKEBDYXBlcnNUaikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DYXBlcnNUai9zdGF0dXMvMTQwMDI1NjIwNDA0NDIyNjU2Nj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSB0d2luIGJyb3RoZXIgZ290IGhpcyBmaXJzdCBvZmZlciB0b2Rh
eSBGcm9tIHRoZSAgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWFtaSDwn5mM8J+PvvCfp6Hw
n5KadGhhbmsgZm9yIG1ha2luZyBhIHBhcnQgb2Ygb3VyIGRyZWFtcyBjb21l
IHRydWUgISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9N
YW5ueURpYXo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX01hbm55RGlh
ejwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bml2bWlhbWk/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHVuaXZtaWFtaTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9UUm9iP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb2FjaF9UUm9iPC9hPiBhbmQgb3RoZXJzIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9nb2NhbmVzP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jZ29jYW5lczwvYT4g8J+ZjPCfj74g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09HSkRMb2NZZDkiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9PR0pETG9jWWQ5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJvYmJ5IFdhc2hpbmd0b24g
KEBSb2JieVdhc2hpbmd0MTApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUm9iYnlXYXNoaW5ndDEwL3N0YXR1cy8xNDAwNDcwMDQwMzQ0OTM2NDUw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYXZlIE1vZGVyYXRlZCBUaGUgVmVyeSBGaXJzdCBKYWtlIFBhdWwv
VHlyb24gV29vZGxleSBGYWNlb2ZmIEluIE1pYW1pIFRvZGF5IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9tamR3dmRIbkpoIj5odHRwczovL3QuY28vbWpkd3Zk
SG5KaDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Fpb2d3SHNtZVgiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9haW9nd0hzbWVYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJhcnN0
b29sIFNwb3J0cyAoQGJhcnN0b29sc3BvcnRzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2JhcnN0b29sc3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNDAwNTk2OTI2
NzE4OTU1NTI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMywgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
QUOTE OF THE DAY
He definitely was happy he made the decision to flip from USC to here. He said he really likes the environment, all the people and he’s built a good relationship with coach Lashlee.
— Tyler Aronson, on his cookout conversation with Jake Garcia
VIDEO OF THE DAY