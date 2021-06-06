 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.6.21
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Good Morning CaneSport 6.6.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY        

The official visit weekend wraps up today, so stay tuned for all the news coming out of that. And on top of that there's a 7 on 7 camp/OL and DL camp at UM today, so some new offers and news could come out of that as well.

Yes, it's another busy recruiting day, so stay tuned to the site all day long as we add any breakings news and updates!

TODAY'S TOP HEADLINES         

PREVIEW: Canes hosting major official visit weekend

Jacob Hood builds toward Miami visit

Jalen Brown: on-campus experience "solidified a spot" for Miami

LB lands dream offer from Miami at Wednesday night cookout

Pair of 4-star recruits take Friday visit to UM, meet with coaches, players

Your questions answered with recruiting kicking back into high gear

DT with offer gets private Friday workout with Jess Simpson, breaks it down

Commit did some recruiting at cookout: "I had a great time"

TWEETS OF THE DAY        

QUOTE OF THE DAY      

Basically I live here, have always been here watching Miami when I was growing up, so is always on my topics. But this solidified a spot.
— 4-star WR Jalen Brown

VIDEO OF THE DAY        

Video highlights below of Jordan Phillips, who had a private workout with Jess Simpson on Friday:

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Lastly, Have a great day!

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