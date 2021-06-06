Good Morning CaneSport 6.6.21

WHAT’S UP TODAY
The official visit weekend wraps up today, so stay tuned for all the news coming out of that. And on top of that there's a 7 on 7 camp/OL and DL camp at UM today, so some new offers and news could come out of that as well.
Yes, it's another busy recruiting day, so stay tuned to the site all day long as we add any breakings news and updates!
TODAY'S TOP HEADLINES
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QUOTE OF THE DAY
Basically I live here, have always been here watching Miami when I was growing up, so is always on my topics. But this solidified a spot.
— 4-star WR Jalen Brown
VIDEO OF THE DAY