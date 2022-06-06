Good Morning CaneSport 6.6.22

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WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
4-star OL after UM official visit Sunday: Miami "O line heaven"
Windsor (Conn.) Loomis Chaffee School OL Olaus Alinen had quite the Miami Hurricanes official visit this weekend.
Off Miami official visit, Ta'Mere Robinson "loved it" ... and felt the love
Perhaps this best puts into perspective how much fun Ta’Mere Robinson had on his UM visit: He lost his voice. Read on.
Bonsu "loved" UM official visit: "This boosted Miami ... a lot"
NJ 4-star DB Jayden Bonsu was in Miami this weekend for the first of four official visits and he loved it.
JUCO WR setting up Cane official visit, plans to announce by June 16
UM continues the search for another WR to add to the roster, and this JUCO standout has caught the eye of coaches.
UM OL commit Tripp working to help Canes on the recruiting trail
Antonio Tripp is helping UM recruit and shares some details on that ... and will Miami be his only official visit?
Cristobal adds personal touch for pair of 4-star Ga. visitors on Friday
A couple of standout Georgia prospects took unofficial visits to Miami on Friday and we have your update.
Inside look with 4-star Fowles visiting Miami on Friday, naming top 6
Add another top South Florida wide receiver prospect to the list of Miami Hurricane targets in this year’s recruiting class.
Baseball season ends when UM blows ninth inning lead
The Canes couldn't hold onto a one-run lead in the 9th inning in an elimination game Sunday night against Arizona, and after losing 2 games on the day the season is over.
3 Yoyo HRs help Canes erase 3-run deficit, beat Canisius in regional Game 1
After falling behind early 4-1, 3 homers by Yoyo Morales helped propel UM to a win over Canisius in regional Game 1.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
I love the whole staff! Their energy is always there and they all are great coaches who have experienced national championships. And (some) were head coaches.
— Ta'Mere Robinson off his Cane official visit
QUOTE OF THE DAY
I see a lot of guys that might be committed but are taking multiple official visits. That’s not how I am. I know where I want to go. I am sure. I’m set. So I’m not chasing all that stuff.
— Cane commitment Antonio Tripp