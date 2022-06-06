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Good Morning CaneSport 6.6.22

CaneSport.com
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WHAT’S UP TODAY      

The news of this morning is to some extent the news from over the weekend.

From Friday to Sunday there was plenty of news. Including our updates on official visitors: Don't miss our updates with feedback from Jayden Bonsu, Olaus Alinen and Ta'Mere Robinson as they came off their weekends in Coral Gables.

Plus there was an interesting development at WR, where UM offered JUCO standout Colbie Young, who would report for this season. We catch up with him and his coach for where things stand.

Also in recruiting don't miss our update with 4-star local WR William Fowles, who visited UM on Friday. Plus there was an update with OL commit Antonio Tripp, who is set to visit this weekend officially and breaks down if that's his only trip and also how he's helping the Canes in recruiting.

Plus a couple of standout Georgia prospects were on hand for unofficial visits to Miami on Friday: 2024 standout KingJoseph Edwards and OL Waltclaire Flynn. We had that update as well.

We also have your regional baseball recaps that didn't end well for UM. It started with the game 1 win over Canisius, 11-6, and the game 2 loss against Mississippi followed by the nightcap 4-3 elimination loss to Arizona when UM gave up 2 runs in the top of the 9th and stranded a man on 3rd with one out in the bottom half.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES      

4-star OL after UM official visit Sunday: Miami "O line heaven"

Windsor (Conn.) Loomis Chaffee School OL Olaus Alinen had quite the Miami Hurricanes official visit this weekend.

Off Miami official visit, Ta'Mere Robinson "loved it" ... and felt the love

Perhaps this best puts into perspective how much fun Ta’Mere Robinson had on his UM visit: He lost his voice. Read on.

Bonsu "loved" UM official visit: "This boosted Miami ... a lot"

NJ 4-star DB Jayden Bonsu was in Miami this weekend for the first of four official visits and he loved it.

JUCO WR setting up Cane official visit, plans to announce by June 16

UM continues the search for another WR to add to the roster, and this JUCO standout has caught the eye of coaches.

UM OL commit Tripp working to help Canes on the recruiting trail

Antonio Tripp is helping UM recruit and shares some details on that ... and will Miami be his only official visit?

Cristobal adds personal touch for pair of 4-star Ga. visitors on Friday

A couple of standout Georgia prospects took unofficial visits to Miami on Friday and we have your update.

Inside look with 4-star Fowles visiting Miami on Friday, naming top 6

Add another top South Florida wide receiver prospect to the list of Miami Hurricane targets in this year’s recruiting class.

Baseball season ends when UM blows ninth inning lead

The Canes couldn't hold onto a one-run lead in the 9th inning in an elimination game Sunday night against Arizona, and after losing 2 games on the day the season is over.

3 Yoyo HRs help Canes erase 3-run deficit, beat Canisius in regional Game 1

After falling behind early 4-1, 3 homers by Yoyo Morales helped propel UM to a win over Canisius in regional Game 1.

TWEETS OF THE DAY      

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

I love the whole staff! Their energy is always there and they all are great coaches who have experienced national championships. And (some) were head coaches.
— Ta'Mere Robinson off his Cane official visit

QUOTE OF THE DAY      

I see a lot of guys that might be committed but are taking multiple official visits. That’s not how I am. I know where I want to go. I am sure. I’m set. So I’m not chasing all that stuff.
— Cane commitment Antonio Tripp

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Lastly, Have a great day!

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