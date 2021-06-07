 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.7.21
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Good Morning CaneSport 6.7.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY

There was plenty of news over the weekend, with official visits wrapping up, a 7 on 7 tournament and Manny Diaz summer camp sessions on Sunday.

Now things will take a little bit of a breather with some midweek visits here and there perhaps before another huge official visit weekend next weekend.

Miami remains at two commitments, which is concerning to some, but we will see how the rest of the month plays out. Oh, and did we mention that both those commitments will be on campus this coming weekend?

TODAY'S TOP HEADLINES  

Nyjalik Kelly to visit UM this week coming off "great" FSU visit

Kinsler stands out at Sunday Manny Diaz camp, has offer and UM, UF on top

Allen off UM official visit: It opened my eyes, like nothing I've ever seen

LB off Miami official visit: It was amazing time; I'm tired of eating!

Agbo UM visit went so well some thought he might commit

Anthony Jones off UM official visit: Canes moved up in my picture

Graves: Official visit made me like Miami even more

Canes move up with four-star CB after his UM official visit

After official visit, DT says “I had the time of my life”

TWEETS OF THE DAY  

QUOTE OF THE DAY  

It was a lot of lobster and steak. I’m tired of eating!
— Omar Graham Jr. off his UM official visit

VIDEO OF THE DAY  

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Lastly, Have a great day!

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