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Good Morning CaneSport 6.7.22

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WHAT’S UP TODAY        

First up this morning?

Check the front page for a couple of new recruiting updates. The first is with WR Andy Jean, a former Miami commitment who remains highly interested in UM ... and has Cane coaches pushing hard.

And there's also an update with a 2025 DT from Dillard - which sent Nyjalik Kelly to Miami last cycle. Anthony Smith added his 13th ultra-early offer from the Canes a few days ago and updates his status. So check that out, too.

Plus from yesterday afternoon Jim Martz takes a closer look at the baseball team that has been struggling in the postseason. And we had an update on 9 elite visitors to campus yesterday from the Miami Immortals 7 on 7 team including a 5-star and four 4-star prospects. We also spoke with commit Bobby Washington, Jr., who is helping recruit those visitors on campus as a part of their 7 on 7 team.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES      

UM pushing hard for former commit who texts daily with Cristobal

This WR is a former Cane commit, and there's a chance he comes back on board. He breaks down where things stand.

Area DT grew up Cane fan, adds offer: "I was just excited, very excited"

Dillard sent a DL to Miami last cycle, and now another of the school's linemen has a Cane offer. Read on.

Cane commit helping recruit talented Immortals teammates who visited Monday

Miami Palmetto High School LB Bobby Washington, Jr. visited UM Monday alongside other top talent.

5-star, four 4-stars among 9 major visitors that spent 3 hours at UM Mon.

The elite Miami Immortals 7-on-7 team had several of its top players at the University of Miami today for visits.

OPINION: Questions linger as baseball continues to struggle in postseason

Jim Martz takes a closer look at the state of the baseball program off a disappointing end to the season.

TWEETS OF THE DAY        

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY        

OK, for the record……. Posted by majus12

I LOVE THE MIAMI HURRICANES!

They are 100% a PASSION of mine.

I have been a Canes fan as long as I have followed football. Proud to say @ turning 70 almost 63 plus years.

I have seen Canes from being nothing more than a weekend stop during winter, as we played tough for 25 minutes then we were worn down, vs the OU’s,Nebraska’s of the football world

I have been at EVERY Canes game from ’73. Minus a few. Was at EVERY Championship game, parade, as wel as Fiesta bowl when Vinnie threw 100 interceptions.

No point here, just wanted to share how much love I have for the program

I love the Canes thru “Thick and Thin”, winning or losing!

Hope you all feel the same

GO CANES

QUOTE OF THE DAY        

Miami’s up there with me for sure. I’ve been in contact with coach (Mario) Cristobal, talk to him every day.
— Top local WR target and former Cane commitment Andy Jean

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Lastly, Have a great day!

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