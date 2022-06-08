 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.8.22
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Good Morning CaneSport 6.8.22

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet          

WHAT’S UP TODAY          

First up this morning?

Check the front page for a couple of new recruiting updates. The first is with 5-star DL David Hicks, Jr., who will take his Miami official visit this weekend. We have your update heading into it, including the other programs in his picture and when he will announce a decision.

With Hicks set to visit, we also take a look back at the 5-stars UM has landed in the last 20 years ... and there have been 21 of them. So don't miss that.

And there's also an update with 2024 4-star QB Isaac Wilson, who landed an in-person offer from Mario Cristobal in January and will be on Miami's campus on Monday for an unofficial visit. He shares his thoughts.

Plus, from yesterday, be sure to check out our analysis of the Cane targets with reciprocal interest in the newly released Rivals250. Miami's in the mix with a lot of top recruits.

And, as always, stay tuned today for any news that may come up.

TODAY'S TOP HEADLINES        

Canes set to host 5-star DL for official visit this weekend

We have an inside look at where things stand with David Hicks entering his UM official visit.

ANALYSIS: With 1st 5-star official visit upcoming, a lesson in Cane 5-stars

Mario Cristobal will get his first 5-star official visitor this weekend, and we look back at UM and 5-star signees.

4-star QB with Cane offer set to visit next week: "I just can't wait"

2024 QB Isaac Wilson will be on Miami’s campus next week and breaks things down.

ANALYSIS: Canes in the mix with numerous top prospects on new Rivals250

We break down the top talent on the new Rivals250 that have serious UM interest and vice versa.

TWEETS OF THE DAY          

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY          

TVD fourth Team pre season Athlons All ACC ... posted by swaggerforlife

Behind the likes of Devin Leary - NC State, The Wake Forest QB, and Virginia' Brennan Armstrong 😳..

HMM Really... Bulletin Board Material if you ask me

QUOTE OF THE DAY          

They’re great mentors, great father figures. One thing I do know- if he goes there he’ll definitely get developed being surrounded by great coaches like coach Joe (Salave’a), coach (Rod) Wright and Jason Taylor. I don’t think you can go wrong with any of the three.
— David Hicks, Sr., who will accompany his 5-star son David Jr. on his UM official visit this weekend

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Lastly, Have a great day!

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