Good Morning CaneSport 6.8.22

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WHAT’S UP TODAY
TODAY'S TOP HEADLINES
Canes set to host 5-star DL for official visit this weekend
We have an inside look at where things stand with David Hicks entering his UM official visit.
ANALYSIS: With 1st 5-star official visit upcoming, a lesson in Cane 5-stars
Mario Cristobal will get his first 5-star official visitor this weekend, and we look back at UM and 5-star signees.
4-star QB with Cane offer set to visit next week: "I just can't wait"
2024 QB Isaac Wilson will be on Miami’s campus next week and breaks things down.
ANALYSIS: Canes in the mix with numerous top prospects on new Rivals250
We break down the top talent on the new Rivals250 that have serious UM interest and vice versa.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
TVD fourth Team pre season Athlons All ACC ... posted by swaggerforlife
Behind the likes of Devin Leary - NC State, The Wake Forest QB, and Virginia' Brennan Armstrong 😳..
HMM Really... Bulletin Board Material if you ask me
QUOTE OF THE DAY
They’re great mentors, great father figures. One thing I do know- if he goes there he’ll definitely get developed being surrounded by great coaches like coach Joe (Salave’a), coach (Rod) Wright and Jason Taylor. I don’t think you can go wrong with any of the three.
— David Hicks, Sr., who will accompany his 5-star son David Jr. on his UM official visit this weekend