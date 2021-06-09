 CaneSport - Good Morning CaneSport 6.9.21
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Good Morning CaneSport 6.9.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY    

Recruits continue to filter through campus every day this week building toward the big official visit weekend that begins Friday. Today the Hurricanes are holding a camp for ninth and 10th graders and will take a early look at 2024 and 2025 kids.

TODAY'S TOP HEADLINES      

UM was 1st offer for under radar OT who is blowing up; visit this weekend

Dante Anderson: I think it will be an obvious decision in the end

Hoops four-star set for June 10–11 UM visit

Hykeem Williams enjoys “great” Tuesday unofficial visit to Miami

Agbo: "Miami is the perfect place for me"

Kelly makes big forward move in new rankings

TWEETS OF THE DAY      

QUOTE OF THE DAY      

"He's the biggest question mark in America because he's so athletic. This guy is like a giant spider. The thing you keep talking about is his speed and his hips. He's learning the game (because he hasn't played since his freshman year). He's very naturally strong, very athletic."
— Joel Ingram, Falentha Cardwell’s Coach

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Lastly, Have a great day!

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