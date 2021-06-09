Good Morning CaneSport 6.9.21

WHAT’S UP TODAY
Recruits continue to filter through campus every day this week building toward the big official visit weekend that begins Friday. Today the Hurricanes are holding a camp for ninth and 10th graders and will take a early look at 2024 and 2025 kids.
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QUOTE OF THE DAY
"He's the biggest question mark in America because he's so athletic. This guy is like a giant spider. The thing you keep talking about is his speed and his hips. He's learning the game (because he hasn't played since his freshman year). He's very naturally strong, very athletic."
— Joel Ingram, Falentha Cardwell’s Coach