Good Morning CaneSport 6.9.22

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WHAT’S UP TODAY
First up this morning?
Check the front page for a couple of new recruiting updates. The first is with one of the key official visitors this weekend, center Connor Lew. He breaks down where things stand, so be sure to check that out.
And there's also an update with 2024 DT D'Antre Robinson, who is visiting Miami this afternoon with teammates Dylan Wade and Adrian Jackson. We also catch up with Wade, who lists a Cane offer (and Jackson is waiting on his first major offer). So find out where Miami fits into the picture for Wade and Robinson heading into the visit.
Plus Marcellius Pulliam visited yesterday and we have your recap off that visit with the Ga. LB.
And, as always, stay tuned today for any news that may come up.
TODAY'S TOP HEADLINES
Lew wants to form bonds on Miami Hurricanes official visit this weekend
Center prospect Connor Lew is a big priority for Miami, and he breaks things down heading into his UM visit.
3 Orlando standouts to visit today including 4-star: “I really love Miami”
Orlando Jones High School will have three prospects on UM’s campus Thursday afternoon.
TE set for Cane visit Thurs. afternoon: "That's my dream school"
TE Dylan Wade has already visited Miami twice and will be back again Thursday afternoon.
Standout LB with Cane offer enjoys Wed. visit: "Atmosphere was great"
Ga. LB Marcellius Pulliam visited Miami on Wednesday and breaks down the visit and where things stand.
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Curious, what is second to football on CaneSport, Basketball or Baseball? ... Posted by ngershman1
I live and die by UM Football, and a close second is Basketball for me. But at this point in my life, I don’t give a rat’s ass about UM baseball. It startles me that it seems like baseball engenders more passion on this site than basketball. Maybe it’s how the Marlins have ruined the game for me, I don’t know. Don’t get me wrong, would love for our guys to do well, but I have limited quantities of fan juice in the tank. Maybe if I lived in the Gables and went to the games….
QUOTE OF THE DAY
I am most looking forward to the people at Miami. The last time my family got down there, the staff did a great job at making us feel at home and I expect nothing less for this upcoming visit.
— OL Connor Lew, looking ahead to his Cane official visit this weekend