 CaneSport - Good Morning CaneSport 7.16.21
News More News
{{ timeAgo('2021-07-16 04:28:00 -0500') }} football Edit

Good Morning CaneSport 7.16.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY

Today we take a deep dive into the issues people saw at the Elite 11 in Cane QB commit Jacurri Brown's game, with an assist from his personal QB coach Ron Veal. Yes, the same Ron Veal who has tutored QBs like Trevor Lawrence and Justin Fields. There's work to be done by Brown to fix some of the issues. We also have a look at the recruitment of WR Isaiah Horton, who many think will wind up a Cane. And there's a feel-good story in there with Horton's coach and Manny Diaz, who have a longtime relationship. Plus the State of the U series continues with an in-depth look at where the RB position stands depth-wise and talent-wise.

TODAY'S TOP HEADLINES  

Inside Look: Jacurri Brown intermediate game a work in progress

Jacurri Brown didn't get glowing reviews off the Elite 11, and we catch up with his personal QB coach for insight.

Diaz's longtime connection with Isaiah Horton's coach could pay dividends

There's a longtime and really interesting connection between Manny Diaz and Isaiah Horton's coach that shows a lot about Diaz's character ... and could help UM land Horton.

STATE OF THE U 2021: RB Depth Chart Analysis

Our State of the U series continues with an in-depth breakdown of the RB situation.

TWEETS OF THE DAY 

QUOTE OF THE DAY

The deep ball game is there, but the intermediate game continues to need to be improved. He knows what his areas of concern are, and he’s working on them.
— Ron Veal, Jacurri Brown's personal QB coach

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}