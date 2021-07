Good Morning CaneSport 7.23.21

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gcm9tIFRoZSBVIHRvIFRva3lvITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vYndhbmdhaGg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJ3YW5n YWhoPC9hPiBoYXMgYXJyaXZlZCBhdCB0aGUgT2x5bXBpY3MhIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9WamtPb1FGVkJUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVmpr T29RRlZCVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYW5lcyBCYXNlYmFsbCAoQENhbmVz QmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNC YXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTQxODMwNjU0NTU2MjEzMjQ4MT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGEgbGVhZGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ2FuZXNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNG b290YmFsbDwvYT4gaGFzIGluIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vRGVyaXFLaW5nXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGVyaXFLaW5n XzwvYT4g8J+RjyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vczl0TkpKZk45ZCI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3M5dE5KSmZOOWQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2Vs c2V5IFJpZ2dzIChAa2Vsc2V5cmlnZ3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20va2Vsc2V5cmlnZ3Mvc3RhdHVzLzE0MTc5MzAzNjc5NTMxNjYz Mzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMSwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIGFuIEVtZXJnZW5jeSBBbGVydCEgRHJlYW1maWVsZCBo YXMgaXNzdWVkIGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZXJp cUtpbmdfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXJpcUtpbmdfPC9hPiBO RlQgV2FybmluZyE8YnI+PGJyPkNyZWF0ZWQgYnkgdGhlIG9uZSBhbmQgb25s eSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JsYWNrTWFkcmU/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJsYWNrTWFkcmU8L2E+LCB0aGUgYXVjdGlv biBmb3IgdGhlIGxpbWl0ZWQgbnVtYmVyIG9mIETigJlFcmlxIEtpbmcgTkZU 4oCZcyB3aWxsICBiZWdpbiBvbiBKdWx5IDI3dGggYW5kIGVuZCBKdWx5IDMw dGgg8J+ZjCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdDdWR1ZNWnNWViI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL3Q3VkdWTVpzVlY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHJlYW1m aWVsZCAoQGRyZWFtZmllbGRjbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9kcmVhbWZpZWxkY28vc3RhdHVzLzE0MTgzMzc3MjY2NDI4NTE4NDI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4pyL8J+PvfCfpJrwn4+9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9u a0x2NzN3bERDIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbmtMdjczd2xEQzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyDinJ7wnZOZ8J2TqvCdk6zwnZO48J2TqyDwnZOX8J2TuPCdk7jw nZOt4pyeKDY1KeKcqiAoQGphY29iaG9vZDIwMjIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vamFjb2Job29kMjAyMi9zdGF0dXMvMTQxODMwNjYw MjQwMzIzNzg4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gTWlrZSBIYXJsZXkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlSGFybGV5anI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QE1pa2VIYXJsZXlqcjwvYT4gZm9yIGluY2x1c2lvbiBvbiB0 aGUgQmlsZXRuaWtvZmYgQXdhcmQgUHJlc2Vhc29uIFdhdGNoIExpc3QhIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlhbWlIdXJyaWNhbmVzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWFtaUh1cnJpY2FuZXM8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL091dHN0YW5kaW5nUmVjZWl2ZXI/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNPdXRzdGFuZGlu Z1JlY2VpdmVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvTkNGQUE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNOQ0ZBQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZabmZ2ZUZzb2Ii PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9GWm5mdmVGc29iPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJp bGV0bmlrb2ZmIEF3YXJkIChAYmlsZXRuaWtvZmZhd3JkKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JpbGV0bmlrb2ZmYXdyZC9zdGF0dXMvMTQx ODIxMjk2MTI2MTI5NzY3ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIy LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub3AgNTAgT2ZmZW5zaXZlIExpbmVzIEluIENvbGxlZ2UgRm9vdGJh bGwgVGhpcyBTZWFzb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzBxcWVlMGZ6 TkgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8wcXFlZTBmek5IPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEJpZyBHYW1lIEJvb21lciAoQEJpZ0dhbWVCb29tZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmlnR2FtZUJvb21lci9zdGF0dXMvMTQxODIy MDQ2ODUzMjgyNjExMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QYXVsIFBvZ2JhIHRyYWluaW5nIGF0IFVNIGxvdmUgdG8gc2VlIGl0 IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94Y01LbVBBRGNBIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20veGNNS21QQURjQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW9mZiBHZW9yZ2Ug KEBnZ2VvcmdlMTIxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dn ZW9yZ2UxMjEvc3RhdHVzLzE0MTgyNDI3MTIzOTQ5OTc3NjI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBXUiBEdW88YnI+PGJyPkNoYXJsZXN0b24gUmFtYm8gJmFt cDsgTWlrZSBIYXJsZXk8YnI+PGJyPuKAoiBSYW1ibyB0cmFuc2ZlcnMgaW4g ZnJvbSBPa2xhaG9tYSAmYW1wOyBIYXJsZXkgaXMgdGhlIHRvcCByZXR1cm5p bmcgb3B0aW9uIGF0IFdSLjxicj48YnI+Q29tYmluZWQgQ2FyZWVyIFN0YXRz PGJyPuKAoiAyMDEgUmVjZXB0aW9uczxicj7igKIgMiw3OTUgcmVjZWl2aW5n IHlhcmRzPGJyPuKAoiAxOSByZWNlaXZpbmcgVERzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9PdHRsR2F0Rm42Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vT3R0bEdhdEZu NjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBRiBOYXRpb24gKEBOQ0FBRk5hdGlvbjI0 NykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ0FBRk5hdGlvbjI0 Ny9zdGF0dXMvMTQxODI4NDM1NTM3ODYzMDY1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBhcmUgbm90IG1hbnkgMjAyMyByZWNydWl0cyB0aGF0IGJs ZWVkIE9yYW5nZSAmYW1wOyBHcmVlbiBsaWtlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUmFub2RTbWl0aD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A UmFub2RTbWl0aDwvYT4g8J+SpTxicj48YnI+SGUgbG92ZXMgVGhlIFUg8J+Z jCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZ1JsZU9YUWZRVSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL2dSbGVPWFFmUVU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hhaW5zIFN3YW5n aW4gQ2FuZXMgQmFuZ2luISEhISAoQE5vcnRoRnJlc2hDYW5lKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05vcnRoRnJlc2hDYW5lL3N0YXR1cy8x NDE4MzA2MDc2MTk4Mzc5NTIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg MjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7il48gV1IgU3BvdGxpZ2h0IOKXjzxicj48YnI+Q2hhcmxlc3RvbiBS YW1ibyAtIE1pYW1pPGJyPjxicj7igKIgUmFtYm8gaXMgYSBiaWcgdHJhbnNm ZXIgYWRkaXRpb24gZnJvbSBPa2xhaG9tYS4gSGUmIzM5O3MgYSBiaWcgcGxh eSB0aHJlYXQgd2hvIGNhbiBzdHJldGNoIHRoZSBmaWVsZC4gSW4gaGlzIGNh cmVlciBoZSYjMzk7cyBjYXVnaHQgNzYgcGFzc2VzIGZvciAxLDE4MCB5YXJk cyA5IFRvdWNoZG93bnMgYXZlcmFnaW5nIDE1LjUgeWFyZHMgcGVyIGNhdGNo LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veU9hSGtuYm9FaSI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3lPYUhrbmJvRWk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkNBQUYgTmF0aW9u IChATkNBQUZOYXRpb24yNDcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTkNBQUZOYXRpb24yNDcvc3RhdHVzLzE0MTgyNTY4NTExMjk1Nzc0NzY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Ok guys, based on what has been said….. post by majus12 by Bubba Bolden, Manny, and others,about coming back, do we buy in????? I’m referring to”why these seniors/juniors that decided who to come back”! Players like King Bubba et al They say they want to change the program, change the mentality, leave the program better off. Allegedly this has permeated through out the team. They bond and spend weekend nights hangin out. (Personally , I would be with a hot chick) Working harder and longer. Is it possible that this attitude changes the dynamic of the teams mentality?, Play harder, tougher, & smarter! I personally believe it will affect the team… and positively Furthermore I believe we actually might be better than we all imagine. Regardless, its certainly fun for change, thinking we have experience, most experienced line in NCAA history, great new additions thru the portal, and recruiting. We have offensive coaches in place for 2 years, AND BETTER D coaching as well. I’m looking forward to a great year! GO CANES!

QUOTE OF THE DAY