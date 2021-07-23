Good Morning CaneSport 7.23.21

WHAT’S UP TODAY
There's some great NIL news this morning for the Miami Hurricanes basketball team ... Yummy Crypto is set to offer every Miami basketball player an NIL Contract, ala what American Top Team put together for Miami football players. So yes, this is a great day to be a UM basketball player and hopefully just the start for those guys.
Other news?
On the recruiting front we catch up with high profile WR Jayden Gibson for where UM now fits in with him, and then we also have a lot of team analysis including an in-depth look at the challenge the Canes will face in the opener with Bama and Miami set to open fall drills in under two weeks.
We also continue our State of the U series with a comprehensive breakdown of the key LB spot, and likewise continue our Pro Football Focus countdown to the top rated PFF returning Cane with No. 3 Nesta Silvera.
TODAY'S TOP HEADLINES
Exclusive: Yummy Crypto to offer every Miami basketball player NIL Contract
Football players aren't the only Canes set to benefit top to bottom roster-wise from NIL.
2021 PREVIEW: Canes face huge challenge vs. 'Bama
Does Alabama have a weakness? Well, maybe overconfidence? Or losing 10 players to the NFL Draft? We take a closer look.
Gibson remains high on UM, but mulling options and set to visit Georgia
Jayden Gibon is a WR the Canes have chased hard, so where do things stand with him? We get an inside look.
STATE OF THE U 2021: LB Depth Chart Analysis
Our State of the U series continues with a breakdown of the key LB spot.
Top returning players by PFF grade: No. 3 Nesta Silvera
We continue our breakdown of the top returning Canes ... by Pro Football Focus ranking ... with No. 3 Nesta Silvera.
Around the Atlantic Division: Wrap-up of what every team was saying
The Atlantic Division held its Football Kickoff yesterday and we've got everything they were talking about..
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Ok guys, based on what has been said….. post by majus12
by Bubba Bolden, Manny, and others,about coming back, do we buy in?????
I’m referring to”why these seniors/juniors that decided who to come back”!
Players like King Bubba et al
They say they want to change the program, change the mentality, leave the program better off.
Allegedly this has permeated through out the team. They bond and spend weekend nights hangin out. (Personally , I would be with a hot chick)
Working harder and longer.
Is it possible that this attitude changes the dynamic of the teams mentality?,
Play harder, tougher, & smarter!
I personally believe it will affect the team… and positively
Furthermore I believe we actually might be better than we all imagine.
Regardless, its certainly fun for change, thinking we have experience, most experienced line in NCAA history, great new additions thru the portal, and recruiting. We have offensive coaches in place for 2 years, AND BETTER D coaching as well.
I’m looking forward to a great year!
GO CANES!
QUOTE OF THE DAY
Being a former walk-on basketball player myself, I experienced first-hand what it was like for student-athletes to work their tails off day in and day out and sometimes miss out on a meal or not get an adequate one. Knowing what our mission here at Yummy is, it was an absolute no brainer to do what we can to help supplement those types of difficulties they face and support them in their endeavors anyway that we can while empowering them to support our mission as well.
— Yummy Crypto Director of Partnerships Corey Johnson