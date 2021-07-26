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Good Morning CaneSport 7.26.21

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Good Morning CaneSport 7.26.21 Podcast

WHAT’S UP TODAY  

Miami is celebrating the comitment of Texas LB Justin Medlock while lamenting Daughtry Richardson's decision to commit to FSU and Daniel Lyons also taking himself off the board with a commitment to the Seminoles. But the dead period is over and that means prospects like Miami Central linebacker Wesley Bissainthe will be on campus this week. The college football world also is on pins and needles as Oklahoma and Texas appear headed to the SEC.

TODAY'S TOP HEADLINES    

CaneSport enters into NIL deal with Mike Harley

With contact period here, Bissainthe gets ready to return to campus

Analysis: Crunching PFF numbers shows talent gap for UM

'Opinion: SEC expansion talk revives memories of when UM considered move

State of The U: DB, special teams depth chart

2021 Preview: Central Connecticut State won't pose a challenge

Canes coaches speak daily with DE target Nyjalik Kelly

TWEETS OF THE DAY   

QUOTE OF THE DAY  

“I talk to at least one Miami coach a day, and coach T-Rob reaches out to me every day"
— DE Target Nyjalik Kelly

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Lastly, Have a great day!

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