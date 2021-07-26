Good Morning CaneSport 7.26.21

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WHAT’S UP TODAY
Miami is celebrating the comitment of Texas LB Justin Medlock while lamenting Daughtry Richardson's decision to commit to FSU and Daniel Lyons also taking himself off the board with a commitment to the Seminoles. But the dead period is over and that means prospects like Miami Central linebacker Wesley Bissainthe will be on campus this week. The college football world also is on pins and needles as Oklahoma and Texas appear headed to the SEC.
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QUOTE OF THE DAY
“I talk to at least one Miami coach a day, and coach T-Rob reaches out to me every day"
— DE Target Nyjalik Kelly