Good Morning CaneSport 7.27.21

WHAT’S UP TODAY
Recruiting has kicked back into gear and we have the story of an emerging defensive tackle who just got an offer from Jess Simpson Friday and traveled from Clearwater to visit campus Monday. We also were out in the community Monday night with several players at a charity event at Pilo's Tequila Garden in Wynwood and we caught up D'Eriq King and Al Blades for a couple solid interviews. Oh, and we also got some video for you of King throwing the ball at the dunk tank, which is very cool
TODAY'S TOP HEADLINES
State of The U: Final Analysis
We wrap up our annual series with a program overview
DT landed offer Friday and was on campus Monday
That’s a quick turnaround by any standard, making it clear this emerging prospect has genuine interest in Miami.
Transfer Portal Rankings: Top 10 Linebackers
See where Deandre Johnson stands against others who transferred at his position
CaneSport TV: King talks business and the joy of giving back to the community
Miami’s quarterback was out in the community Monday night and we get an update on his NIL activity
CaneSport TV: Al Blades loves NIL but he really can't wait to get on the field and compete again
He can play video games against challengers around the world for hours. But what Blades cherishes most is getting back on the field and competing
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXMiIGRpcj0i
bHRyIj5Vbm9mZmljaWFsLvCfmKwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Fn
VDNWN1ZjWFoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9BZ1QzVjdWY1haPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IENocmlzIOKAnENHMeKAnSBHcmF2ZXMgSnIgKEBEMUNocmlzMjM5
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0QxQ2hyaXMyMzkvc3Rh
dHVzLzE0MTk2NzIxMzM4NTMxMjI1NjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SnVseSAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGJlIGEgRGFuZHkgRG96ZW4uIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9YdVZ6clRjcGZCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWHVWenJU
Y3BmQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyDigKBLaGFtYXVyaSBSb2dlcnMgKEBLaGFt
YXVyaTFrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0toYW1hdXJp
MWsvc3RhdHVzLzE0MTk3MjE4NzIzNDY4NDUxOTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SnVseSAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3U3c0t2MVJqRmsiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS91N3NLdjFSakZrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphbWVzIFdp
bGxpYW1zIChAQmVncmVhdF8yMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9CZWdyZWF0XzIwL3N0YXR1cy8xNDE5NjU3Mzk1ODQ0ODI5MTg1P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+ZjPCfj7wgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09Tc0Noc2Nz
YzMiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9PU3NDaHNjc2MzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEpha2UgR2FyY2lhIChASmFrZUdhcmNpYTE0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0pha2VHYXJjaWExNC9zdGF0dXMvMTQxOTgwNzYyNDA4
MjY0NDk5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI2LCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUg4oCYMjEgY2xhc3MgZGlkbuKAmXQgZ2V0IHRoZWlyIE9WIHBo
b3Rvc2hvb3RzIGxhc3QgeWVhcuKApjxicj48YnI+WW91IGtub3cgd2UgaGFk
IHRvIGdldCDigJhlbSByaWdodC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BF
Y2ZkT2tEeWQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wRWNmZE9rRHlkPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IENhbmVzIEZvb3RiYWxsIChAQ2FuZXNGb290YmFsbCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x
NDE5ODAyNTg2MjI4NTkyNjQ1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg
MjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qoIFByZXNlYXNvbiBBQ0MgcmFua2luZ3M8YnI+PGJyPldobyBh
cmUgd2UgdG9vIGxvdyBvbj8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lrdld5
b3U3dnIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95a3ZXeW91N3ZyPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFBGRiBDb2xsZWdlIChAUEZGX0NvbGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUEZGX0NvbGxlZ2Uvc3RhdHVzLzE0MTg1OTQ0MzU2
NDcwODY1OTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYXZvbiBSZWVkIGhhcyBhIG1lc3NhZ2UgdG8gYWxsIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNIb29wczwvYT4gZmFucyBhZnRlciBvbmUgb2YgdGhl
IGJlc3QgcGVyZm9ybWFuY2VzIG9mIFRCVCAyMDIxISEhIPCfn6Dwn5+iIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2x1dGNoUkVFRF81P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDbHV0Y2hSRUVEXzU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby84dmlpWTdRSWlHIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOHZpaVk3
UUlpRzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUQlQgKEB0aGV0b3VybmFtZW50KSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZXRvdXJuYW1lbnQvc3RhdHVz
LzE0MTkzOTU5OTUwMjUyNTIzNTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVs
eSAyNSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
QUOTE OF THE DAY
“A great time, I had a great vibe with the coaches. It’s great facilities, was a great visit.”
— DT target Isaiah Hastings