Good Morning CaneSport 7.28.21

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVldCB5b3VyIGFkdmVyc2l0eSB3aXRoIGh1bWlsaXR5LjwvcD4m bWRhc2g7IE1pY2hhZWwgSGFybGV5IEpyLiAoQE1pa2VIYXJsZXlqcikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlSGFybGV5anIvc3RhdHVz LzE0MjAxMzc3ODY2MTU3MzgzNzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVs eSAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlIGZvciB0aGUgZ2FtZS4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by94R0lHOWR1VDlPIj5odHRwczovL3QuY28veEdJRzlkdVQ5TzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBKYWtlIEdhcmNpYSAoQEpha2VHYXJjaWExNCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYWtlR2FyY2lhMTQvc3RhdHVzLzE0MjAx NjAxMzc1MjkwNjk1Njk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNywg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

This next one is not Cane related but too funny to leave off today’s list.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaG8gd291bGRu4oCZdCB3YW50IHRvIGNvbWUgcGxheSBmb3IgQ29h Y2ggQ3V0IChpbiB0aGUgbWlkZGxlKS4gQnR3IGhlIGlzIDY2IHllYXJzIG9s ZPCfkYDwn5iOIEJlc3QgY29hY2ggaW4gY29sbGVnZSBmb290YmFsbOKAvO+4 jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkQ3V0Y2xpZmZl P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYXZpZEN1dGNsaWZmZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tkTzd0TEpyYlciPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9rZE83dExKcmJXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEVyaWMgSiBXZWF0aGVybHkg KEBfZWp3MjEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vX2VqdzIx L3N0YXR1cy8xNDIwMDYzOTgxMTUxMTMzNzAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkp1bHkgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Disney wanted a funny film so of course they went and got The Rock

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZXQgcmVhZHkgZm9yIOKAnHRoZSBtb3N0IGZ1biB5b3XigJlsbCBo YXZlIGF0IHRoZSBtb3ZpZXMgYWxsIHN1bW1lci7igJ0gRXhwZXJpZW5jZSBE aXNuZXnigJlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9KdW5nbGVDcnVpc2U/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNKdW5nbGVDcnVpc2U8L2E+IGluIHRoZWF0ZXJzIG9yIG9yZGVyIGl0 IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGlzbmV5cGx1cz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGlzbmV5UGx1czwvYT4gd2l0aCBQcmVt aWVyIEFjY2VzcyB0aGlzIEZyaWRheSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L3lyNmhFaWZiUGUiPmh0dHBzOi8vdC5jby95cjZoRWlmYlBlPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM3d5RFVQMkNCUiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t LzN3eURVUDJDQlI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSnVuZ2xlIENydWlzZSAoQEp1 bmdsZUNydWlzZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KdW5n bGVDcnVpc2Uvc3RhdHVzLzE0MjAwNjE3NzM4NTY2MTIzNTU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaXBzIGZvciBob3cgdG8gYmlkIG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vRGVyaXFLaW5nXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A RGVyaXFLaW5nXzwvYT4gTkZUOiA8YnI+PGJyPuKchTogRXRoZXJldW0gd2ls bCBiZSB0aGUgbWFpbiBmb3JtIG9mIGN1cnJlbmN5IHVzZWQgb24gT3BlbnNl YSBhbmQgUmFyaWJsZS4gQ2FzaCB3aWxsIGJlIHVzZWQgb24gTmlmdHlLaXQu IDxicj48YnI+4pyFOiBDb252ZXJ0IGNhc2ggdG8gRXRoZXJldW0gaWYgdXNp bmcgT3BlbnNlYSBvciBSYXJpYmxlPGJyPjxicj7inIU6IFRyYW5zZmVyIHRo ZSBjb252ZXJ0ZWQgRXRoZXJldW0gaW50byB5b3VyIGNyeXB0byB3YWxsZXQg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0N2N3lGZjgwdTciPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9Ddjd5RmY4MHU3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERyZWFtZmllbGQgKEBk cmVhbWZpZWxkY28pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZHJl YW1maWVsZGNvL3N0YXR1cy8xNDIwMDgxNTc5MzYwMTI5MDI0P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyBraW5kIG9mIGZ1bm55IHRoYXQgYWxsIG9mIHRoaXMg aGFwcGVuZWQgYWZ0ZXIgQmlnIDEyIE1lZGlhIERheS48L3A+Jm1kYXNoOyBH ZW9mZiBLZXRjaHVtIChAZ2trZXRjaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9na2tldGNoL3N0YXR1cy8xNDIwMDc3OTM0OTYzMDExNTg4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Corey Flagg ... cdwright40 response within the thread: Coaches play players who know what to do when they are on the football field. That is just common sense. If someone who was a freshmen was playing they know what to do on the field. This has nothing to do with anything else. Every program is different and these coaches are all different. It depends on what players are asked to do and if they are able to do it. Manny doesn't care about playing freshmen if they know what they are doing out there. He started three freshmen linebackers when he arrived.

QUOTE OF THE DAY