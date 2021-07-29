Good Morning CaneSport 7.29.21

WHAT’S UP TODAY
Big news today is the anticipated arrival of some top Alabama recruits for unofficial visits, including Trequon Fegans who many think will wind up a Cane. We take a look with one of those key visitors. And another possible weekend visitor is Pitt commit Bradley Mann, who got a UM offer last week and has been talking to Garin Justice every day since. We catch up with him.
And, of course there was the big recruiting news of yesterday with Isaiah Horton committing (he explains his decision and we also break down his attributes).
And we continue to take a look at why this could be a special season, with this morning's closer look at an analysis that says only one team on the schedule should beat UM, at least on paper. That team? Yeah, you know which one.
And then we also have a breakdown of the team most think will be UM's Coastal challenger, North Carolina. The talent returning for UNC? Be sure to check that out.
So plenty of UM news today!
TODAY'S TOP HEADLINES
Trio of Alabama standouts set to visit UM starting today
The Canes hope to land a commitment from Trequon Fegans, and three of his state’s top recruits will be on campus.
2021 PREVIEW: North Carolina winner could easily emerge as Coastal champ
The Coastal could hinge on the UM-UNC game, and the Canes will have to learn from last year's lessons.
Pitt commit got UM offer, talking to Justice daily & may visit this weekend
This OL recruit is talking to Garin Justice daily and might visit soon. Is this a flip candidate?
Analysis has only one team on schedule that ... on paper ... should beat UM
You have to go back almost 20 years for the last time UM lost only one game during the regular season. But this analysis says it could happen ... at least on paper.
Reel Talk: Horton should emerge as big-bodied explosive receiver
Isaiah Horton is a high-upside receiver dripping with talent and growth potential. Analyst Thomas Frank Carr breaks down the game of this new Cane commit.
Isaiah Horton commits, breaks down why he wanted to be a Cane
Compared to Terrell Owens by his coach, UM landed a big addition to the class with Horton.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxNaWFtaSB0b29rIG1lIGluLCBlbWJyYWNlZCBtZSBhcyBvbmUg
b2YgaXRzIG93bi4gIEkgd2FudGVkIG15IE5GVCB0byBzaG93IG15IGxvdmUg
Zm9yIHRoZSBjdWx0dXJlIG9mIHRoZSAzMDXigJ0gLSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RlcmlxS2luZ18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QERlcmlxS2luZ188L2E+IPCfmYwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L0t5aWJrcFJwTTYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9LeWlia3BScE02PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IERyZWFtZmllbGQgKEBkcmVhbWZpZWxkY28pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZHJlYW1maWVsZGNvL3N0YXR1cy8xNDE4
NzA3NjQ0NDIwODUzNzY2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZnIiIGRpcj0i
bHRyIj5GYWlyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DaTZoeEZNS1EzIj5o
dHRwczovL3QuY28vQ2k2aHhGTUtRMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBZGFtIEtv
cnNhayAoQEFkYW1Lb3JzYWspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQWRhbUtvcnNhay9zdGF0dXMvMTQyMDU1NDUyODU5Njg5Nzc5Mj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFjeSBDb2xleSB0YWtlcyB0aGUgc2NyZWVuIHBsYXkgODEgeWFy
ZHMgZm9yIHRoZSBURCA8YnI+PGJyPjIwMTMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1Rmd0RjcGhoem8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UZndEY3BoaHpvPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IENhbmUgQ2xpcHMgKEBjYW5lX2NsaXBzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhbmVfY2xpcHMvc3RhdHVzLzE0MjA0
NjExMzQ3NTUzNDQzODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyOCwg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icHQiIGRpcj0i
bHRyIj5Db25xdWVyZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tbEdKY3ZC
QW02Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbWxHSmN2QkFtNjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBHTyDigJhDQU5FUyEgKEA4M184N184OV85MV8wMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS84M184N184OV85MV8wMS9zdGF0dXMvMTQyMDAx
NzA5MjI4ODQ2Mjg0OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI3LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWFkIGJ5IHRoZSBiZXN0IGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgaW4gdGhl
IENPVU5UUlksIGhlcmUgYXJlIGFyZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUNDP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jQUNDPC9hPuKAmXMgdG9wIERU4oCZcyBmb3IgMjAyMS4gPGJy
Pjxicj5XaG8gd2lsbCBiZSBvbiB0aGlzIGxpc3QgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0
aGUgc2Vhc29uPz8/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yOTQyOVo0dFJ6
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMjk0MjlaNHRSejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBF
cmljIE1hYyBMYWluIChARXJpY01hY0xhaW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vRXJpY01hY0xhaW4vc3RhdHVzLzE0MjAzNzAxNzEwODA5
Nzg0Mzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyOCwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yaGV0dGxhc2hs
ZWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJoZXR0bGFzaGxlZTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Q0Z0xHTkNqZWoiPmh0dHBzOi8vdC5jby90
NGdMR05DamVqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBKYm95IFNob3cgKEB0aGVq
Ym95c2hvdykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVqYm95
c2hvdy9zdGF0dXMvMTQyMDM2Mjc4NjQzODI2Njg4Mz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdG9yaWVzIHN0aWxsIHVudG9sZCBmcm9tIHRoZSBtb2RlLCB0aGlz
IHRoZSBwaW5uYWNsZSDwn5Kv8J+TliA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
NkxrcWhHU2tWZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZMa3FoR1NrVmQ8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgSmFiYXJpIElzaG1hZWwgKEBJc2htYWVsSmFiYXJpKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lzaG1hZWxKYWJhcmkvc3RhdHVz
LzE0MjA0NzE2MzY2ODg1NzY1MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVs
eSAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EcmVhbSBiaWdnZXIgIfCfqpAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
LzdJYUg4cGF3ZTUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83SWFIOHBhd2U1PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEFkcmlhbiBQb3NzZSAoQHBvc3NlX2FkcmlhbikgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wb3NzZV9hZHJpYW4vc3RhdHVzLzE0
MjA0NTk2OTUyODI4MzU0NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAy
OCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSB0b28gaGFyZGJvZHksIGdldCBpbiB0aGF0IGphbSBhbmQgd2Ug
d29uJiMzOTt0IGZvbGQg8J+mjSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vclc1
VHN1dVJrdSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JXNVRzdXVSa3U8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgS2FtcmVuIEtpbmNoZW5zwrLigbQgKEBLS2luY2hlbnM1KSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tLaW5jaGVuczUvc3RhdHVzLzE0
MjA0NjAzNzcwMDQwMzYxMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAy
OCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWtlIEVZQkwgUGVhY2ggSmFtIPCfjZEgTW9zdCBWYWx1YWJsZSBQ
bGF5ZXIg8J+Phjxicj48YnI+SmFsZW4gRHVyZW4gLy8gVGVhbSBGaW5hbCAo
UEEpPGJyPjxicj5UaGUgTm8uIDEgcGxheWVyIGluIPCfh7rwn4e4IHNob3dj
YXNlZCBmbGFzaGVzIG9mIGFic29sdXRlIGRvbWluYW5jZSBlbiByb3V0ZSB0
byBhIFBlYWNoIEphbSBUaXRsZSwgYXZlcmFnaW5nIDEzLjEgUFBHLCA4LjUg
UlBHLiAyLjggQlBHLCBhbmQgMi4zIEFQRyDwn5Kq8J+Pvjxicj48YnI+QXdh
cmRzIPCfkYfwn4++PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3B6WTdIallRSjYi
Pmh0dHBzOi8vdC5jby9welk3SGpZUUo2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUGVhY2hKYW0/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQZWFjaEphbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzNQMjVpRXZGTnciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zUDI1aUV2
Rk53PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBDaXJjdWl0IChAVGhlQ2lyY3VpdCkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVDaXJjdWl0L3N0YXR1
cy8xNDIwNDc1NTk2NTQ3NzU2MDM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bHkgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Nobody is shaking in their boots more than the north Carolina schools right now, by 6882
It’s all or nothing time for the ACC now. The north Carolina schools practicly own the acc but are not marque football programs. They’re just not. The ACC can either poach blue blood football programs or clemson, fsu, miami and vtech will get poached and leave the unc schools high and dry. Nobody wants them for football and football is what’s driving the moves. Football is where the money is not basketball and if the acc turns into a busch league football conference they can kiss most of their revenue good by. Moves are going to happen weather they want them to or not. Sec is not done. Clearly they want it all and the big 10 in particular isn’t going to just secede even if the acc does.
QUOTE OF THE DAY
(Fegans) just really likes Miami, has talked to me about coach T-Rob and Demarcus Van Dyke. He told me to take recruiting slow and you’ll find out who are real, what schools are real and build a good relationship.
— Tony Mitchell, who is visiting with Trequon Fegans