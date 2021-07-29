 CaneSport - Good Morning CaneSport 7.29.21
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Good Morning CaneSport 7.29.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY  

Big news today is the anticipated arrival of some top Alabama recruits for unofficial visits, including Trequon Fegans who many think will wind up a Cane. We take a look with one of those key visitors. And another possible weekend visitor is Pitt commit Bradley Mann, who got a UM offer last week and has been talking to Garin Justice every day since. We catch up with him.

And, of course there was the big recruiting news of yesterday with Isaiah Horton committing (he explains his decision and we also break down his attributes).

And we continue to take a look at why this could be a special season, with this morning's closer look at an analysis that says only one team on the schedule should beat UM, at least on paper. That team? Yeah, you know which one.

And then we also have a breakdown of the team most think will be UM's Coastal challenger, North Carolina. The talent returning for UNC? Be sure to check that out.

So plenty of UM news today!

TODAY'S TOP HEADLINES      

Trio of Alabama standouts set to visit UM starting today

The Canes hope to land a commitment from Trequon Fegans, and three of his state’s top recruits will be on campus.

2021 PREVIEW: North Carolina winner could easily emerge as Coastal champ

The Coastal could hinge on the UM-UNC game, and the Canes will have to learn from last year's lessons.

Pitt commit got UM offer, talking to Justice daily & may visit this weekend

This OL recruit is talking to Garin Justice daily and might visit soon. Is this a flip candidate?

Analysis has only one team on schedule that ... on paper ... should beat UM

You have to go back almost 20 years for the last time UM lost only one game during the regular season. But this analysis says it could happen ... at least on paper.

Reel Talk: Horton should emerge as big-bodied explosive receiver

Isaiah Horton is a high-upside receiver dripping with talent and growth potential. Analyst Thomas Frank Carr breaks down the game of this new Cane commit.

Isaiah Horton commits, breaks down why he wanted to be a Cane

Compared to Terrell Owens by his coach, UM landed a big addition to the class with Horton.

TWEETS OF THE DAY     

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Nobody is shaking in their boots more than the north Carolina schools right now, by 6882

It’s all or nothing time for the ACC now. The north Carolina schools practicly own the acc but are not marque football programs. They’re just not. The ACC can either poach blue blood football programs or clemson, fsu, miami and vtech will get poached and leave the unc schools high and dry. Nobody wants them for football and football is what’s driving the moves. Football is where the money is not basketball and if the acc turns into a busch league football conference they can kiss most of their revenue good by. Moves are going to happen weather they want them to or not. Sec is not done. Clearly they want it all and the big 10 in particular isn’t going to just secede even if the acc does.

QUOTE OF THE DAY    

(Fegans) just really likes Miami, has talked to me about coach T-Rob and Demarcus Van Dyke. He told me to take recruiting slow and you’ll find out who are real, what schools are real and build a good relationship.
— Tony Mitchell, who is visiting with Trequon Fegans

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Lastly, Have a great day!

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