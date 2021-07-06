Good Morning CaneSport 7.6.21

WHAT’S UP TODAY
Today is a massive day for the Miami football program. Dan Lambert, the founder of American Top Team, is making a $540,000 Name, Image, Likeness marketing commitment to offer an endorsement deal to every University of Miami football player.
Each player who opts in will receive $500 a month to endorse American Top Team, one of the world's leading developers of MMA talent which also has locations throughout South Florida, the U.S. and International locations in Canada, Italy, Austria, Russia, Croatia and Indonesia.
TODAY'S TOP HEADLINES
TWEETS OF THE DAY
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QUOTE OF THE DAY
"I originally planned to just enter into deals with a few players and then it hit me that there is a way bigger play here. With the right contacts, effort and financial commitment, we can reach every player and get this city firmly behind this team where it should be. We can BRING BACK THE U."
— Dan Lambert
VIDEO OF THE DAY