 CaneSport - Good Morning CaneSport 8.10.21
News More News
{{ timeAgo('2021-08-10 02:07:00 -0500') }} football Edit

Good Morning CaneSport 8.10.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY    

This morning we bring you CaneSport publisher Gary Ferman's thoughts after watching every minute of the first two practices - he breaks down how he sees this team by position. And later today we'll get more insight when we are back at practice for almost an hour of viewing. So stay tuned for video and depth chart news from that. For our previous comprehensive fall camp coverage click here.

As we wait for more coverage of the team this evening we also have an update with 2023 CB Kenton Kirkland, who has landed a Cane offer. He updates where things stand.

And in more team coverage we look at what's been going on in Alabama's fall camp as well.

Again, make sure you tune back into the site later today for more news from fall camp.

TRAINING CAMP SPECIAL FOR NEW SUBSCRIBERS. GET 80% OFF YEAR 1        

TODAY'S TOP HEADLINES          

ANALYSIS: Early look at team inspires thoughts on the 2021 Canes

Gary Ferman kept a close eye on the first two open practices of the fall and weighs in with his thoughts on all positions.

A look at the other side: Alabama gearing up for Canes

While the Canes gear up for Alabama, with a handful of practices in the book, the same is going on in Tuscaloosa for UM.

CB picks up UM offer during conversation with T-Rob, will visit in season

This 2023 in-state CB has added a Cane offer, his 5th scholarship, and breaks things down.

DAYS 1-4 OF FALL CAMP

Below find a comprehensive list of our practice stories so far, including video of the team working on Greentree, highlights, depth chart news and post-practice interviews:

Monday with Manny: Coach says not to read into early depth chart

Gary Ferman's mailbag: Your early practice questions answered

Zach McCloud: This is most all-around leadership we've had on the team

Rhett Lashlee after Sat. drills: No clear No. 2 QB, King has "looked good"

Live updates and video: Fall practice No. 2 on Saturday evening

Mallory after Sat. drills: "It's my shot, my turn and I'm ready for it"

Photo gallery: Canes in action on practice field

Amari Carter getting comfortable at Striker, likes D's progress

Diaz addresses missing personnel, talks team after 1st practice

D'Eriq King weighs in after opening fall practice: Knee "feels fine"

Harley breaks things down after fall practice No. 1, likes what he sees

Bolden Fri.: King looks great, new coaches bring different mindset

Initial depth chart, news & notes from opening practice

VIDEO: Live look in at opening fall practice

TWEETS OF THE DAY           

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY            

In thread Game plan vs Bama, by cortez55403

My game plan vs. Alabama:

Offense:

*Use fast pace and attack all day long. We cannot win with ball control. We have to score early and often.

*first play is play action fake followed by 15 yard pass to Mallory. Thereafter, we use the pass to set up the run. Must loosen up the D

*deep passes to our WRs must be sufficiently successful to keep the defensive backfield back. If they can cheat up to stop the run, we will stall.

*Let King be King. Be aggressive all game long.

Defense:

*use pressures/blitzes to confuse the young Bama QB. Disrupting his rhythm is key

*Forcing turnovers is our best hope. Bolden with a pic?

Special teams:

*flip the field with Hedley

*get some return yards on punts and kickoffs for the first time in years.

*do not give up long returns.

Let it be done!

QUOTE OF THE DAY          

Those four hours on Greentree Practice field were invaluable. It really was the first time in a year and a half that we were able to go into the lab. You would be amazed the impressions that can be formed during that exercise. We can see who has made forward advancements during the off-season. We can see where leadership is taking form. We can better evaluate coaches and the connections they have with their players.
— CaneSport publisher Gary Ferman, as part of this morning's column after watching 2 full practices

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}