Good Morning CaneSport 8.10.21

WHAT’S UP TODAY
This morning we bring you
CaneSport publisher Gary Ferman's thoughts after watching every minute of the first two practices - he breaks down how he sees this team by position. And later today we'll get more insight when we are back at practice for almost an hour of viewing. So stay tuned for video and depth chart news from that. For our previous comprehensive fall camp coverage click here.
As we wait for more coverage of the team this evening we also have an
update with 2023 CB Kenton Kirkland, who has landed a Cane offer. He updates where things stand.
And in more team coverage we look at what's been
going on in Alabama's fall camp as well.
Again, make sure you tune back into the site later today for more news from fall camp.
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TODAY'S TOP HEADLINES
ANALYSIS: Early look at team inspires thoughts on the 2021 Canes
Gary Ferman kept a close eye on the first two open practices of the fall and weighs in with his thoughts on all positions.
A look at the other side: Alabama gearing up for Canes
While the Canes gear up for Alabama, with a handful of practices in the book, the same is going on in Tuscaloosa for UM.
CB picks up UM offer during conversation with T-Rob, will visit in season
This 2023 in-state CB has added a Cane offer, his 5th scholarship, and breaks things down.
DAYS 1-4 OF FAL L CAMP Below find a comprehensive list of our practice stories so far, including video of the team working on Greentree, highlights, depth chart news and post-practice interviews: Monday with Manny: Coach says not to read into early depth chart Gary Ferman's mailbag: Your early practice questions answered Zach McCloud: This is most all-around leadership we've had on the team Rhett Lashlee after Sat. drills: No clear No. 2 QB, King has "looked good" Live updates and video: Fall practice No. 2 on Saturday evening Mallory after Sat. drills: "It's my shot, my turn and I'm ready for it" Photo gallery: Canes in action on practice field Amari Carter getting comfortable at Striker, likes D's progress Diaz addresses missing personnel, talks team after 1st practice D'Eriq King weighs in after opening fall practice: Knee "feels fine" Harley breaks things down after fall practice No. 1, likes what he sees Bolden Fri.: King looks great, new coaches bring different mindset Initial depth chart, news & notes from opening practice
VIDEO: Live look in at opening fall practice TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
In thread
Game plan vs Bama, by cortez55403 My game plan vs. Alabama: Offense: *Use fast pace and attack all day long. We cannot win with ball control. We have to score early and often. *first play is play action fake followed by 15 yard pass to Mallory. Thereafter, we use the pass to set up the run. Must loosen up the D *deep passes to our WRs must be sufficiently successful to keep the defensive backfield back. If they can cheat up to stop the run, we will stall. *Let King be King. Be aggressive all game long. Defense: *use pressures/blitzes to confuse the young Bama QB. Disrupting his rhythm is key *Forcing turnovers is our best hope. Bolden with a pic? Special teams: *flip the field with Hedley *get some return yards on punts and kickoffs for the first time in years. *do not give up long returns.
Let it be done! QUOTE OF THE DAY
Those four hours on Greentree Practice field were invaluable. It really was the first time in a year and a half that we were able to go into the lab. You would be amazed the impressions that can be formed during that exercise. We can see who has made forward advancements during the off-season. We can see where leadership is taking form. We can better evaluate coaches and the connections they have with their players.
— CaneSport publisher Gary Ferman, as part of this morning's column after watching 2 full practices