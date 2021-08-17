Good Morning CaneSport 8.17.21

WHAT’S UP TODAY
This morning we bring you
blog No. 2 for CaneSport from freshman DT Leonard Taylor. He talks about how his first week of fall drills went, culminating with Sunday's scrimmage. He got first team reps, talks about his performance, the team and more so make sure you check out this item we made free for all Cane fans.
And this evening make sure to head back over to CaneSport.com as we'll have practice updates including any shifts on the depth chart and if there are injuries of note coming off the scrimmage. Plus there will be post-practice updates with Jonathan Patke, Xavier Restrepo, Jalen Rivers and Keontra Smith. They'll talk about the scrimmage and more.
Also this morning? Our 15 impactful players in 15 days series continues with
No. 10 Nesta Silvera.
Plus we bring you a recruiting update as we catch up with
local 4-star LB Stanquan Clark and where he stands with the Canes. So be sure to check that out. TRAINING CAMP SPECIAL FOR NEW SUBSCRIBERS. GET 80% OFF YEAR 1
TODAY'S TOP HEADLINES
Leonard Taylor Blog Part II: From day 1 of fall camp through 1st scrimmage
DT Leonard Taylor chronicled his journey to UM in blog No. 1. Today he details how fall camp is going and more.
Local 4-star LB with offer has personal Cane connection
Stanquan Clark is a top local target who breaks down where things stand with Miami.
15 impactful players in 15 days: #10 Nesta Silvera
We are breaking down the top 15 players on the roster over 15 days, and today we bring you No. 10.
Practice coverage
WEEK 2 AUG. 13-19 Lashlee talks offense coming off fall's first scrimmage Scrimmage recap: Solid day for King, Jacolby George stars with 127 yards Photo gallery: Canes hold first fall scrimmage Keys for Canes as UM fall practice continues WEEK 1 AUG. 6-12 Rambo full of confidence: I'm better now than my breakout 2019 season Manny Diaz talks team after Thursday drills, updates injury list Tyrique Stevenson in new role at Miami ... but also a familiar role Cam Harris on Thursday: "I’m bigger but I feel lighter, more explosive" Greentree Live: Video and notes from the practice field Thursday CaneSport Inside The Lines: Defense breakdown CaneSport Inside The Lines: Offense breakdown Jess Simpson breaks down his thoughts on the D line after Tuesday drills Deandre Johnson after Tues. drills: I'm a finesse end who can bring power Jon Ford: I came back to help get team to a championship level With Corey Gaynor, what you see is what you get Live practice video look in: Canes at work Aug. 10 Depth chart update: Aug. 10 version ANALYSIS: Early look at team inspires thoughts on the 2021 Canes Monday with Manny: Coach says not to read into early depth chart Gary Ferman's mailbag: Your early practice questions answered Zach McCloud: This is most all-around leadership we've had on the team Rhett Lashlee after Sat. drills: No clear No. 2 QB, King has "looked good" Live updates and video: Fall practice No. 2 on Saturday evening Mallory after Sat. drills: "It's my shot, my turn and I'm ready for it" Photo gallery: Canes in action on practice field Amari Carter getting comfortable at Striker, likes D's progress Diaz addresses missing personnel, talks team after 1st practice D'Eriq King weighs in after opening fall practice: Knee "feels fine" Harley breaks things down after fall practice No. 1, likes what he sees Bolden Fri.: King looks great, new coaches bring different mindset Initial depth chart, news & notes from opening practice
VIDEO: Live look in at opening fall practice TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
McCloud really a top 4 DE???? Posted by sweatchuck
I'm sorry I cannot believe that McCloud is one of our top 4 DE. I think the coaches use him as a coach on the field for the younger players and keep him on the depth chart to keep him engaged. I just can't see how once the game starts he's going to get many snaps or hold his depth chart spot. Does anyone one else see it differently and believe he can be a player at DE? QUOTE OF THE DAY
My freshman class, we all have a group chat so we stay on each other about certain things. We make sure we’re all on time, we all wake each other up in the morning. We don’t have problems being on time because we know what’s up - we all came here to do one thing, play football. You have to be responsible, do what you have to do.
— Leonard Taylor