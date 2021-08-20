Good Morning CaneSport 8.20.21

WHAT’S UP TODAY
We were back on Greentree last night as the Canes continued their season preparations. So be sure to check out our
video of the team practicing as well as our practice notes.
After practice
Manny Diaz updated where things stand with Zion Nelson and Nesta Silvera, who have been missing at practice, and we also heard from Navaughn Donaldson, Jared Harrison-Hunte and Key'Shawn Smith. So you don't want to miss what those players are saying about their progress and the team.
There's also a recruiting story you will want to check out on Isaiah Hastings, who landed a Cane offer last month and now has
UM in his top group. And we continue our series breaking down the top talent on the roster this morning with No. 7 Will Mallory.
And if you are looking for our
comprehensive fall camp coverage, here's all the content we've had since Day 1 of practice covering the team. TRAINING CAMP SPECIAL FOR NEW SUBSCRIBERS. GET 80% OFF YEAR 1
TODAY'S TOP HEADLINES
Manny Diaz Thursday: Nesta Silvera, Zion Nelson expected back next week
Coach Manny Diaz weighs in on several topics Thursday night after practice, including injury updates and more.
Donaldson details long road to recovery off knee injury, excited for season
Navaughn Donaldson was off his feet for 6 months and details his long, difficult recovery to where he is now.
Key'Shawn Smith poised to emerge, has made big strides from last year
Key'Shawn Smith is working with the first team, and he updates his progress.
Harrison-Hunte sees strides for the Canes' run defense
Jared Harrison-Hunte is working into the mix with the first team and breaks down his progress, the run D and more.
T hursday practice: Video and notes from Greentree
Don't miss watching for yourself as the team practiced on Thursday night, plus our observations.
15 impactful players in 15 days: #7 Will Mallory
Will Mallory clocks in at No. 7 as we continue our breakdown of top talent on the roster.
DL puts Canes in top 8, next step is official visit
DL Isaiah Hastings picked up a Cane offer last month now has UM in his top 8 and breaks down where things stand.
15 impactful players in 15 days: #8 Bubba Bolden
We are breaking down the top 15 players on the roster over 15 days, and today we bring you No. 8.
FALL PRACTICE: Comprehensive coverage
Don't miss all the news that's come out of fall practice to this point as the Canes continue to gear up for a monumental Game 1 challenge vs. top-ranked Alabama.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJwgQmlnIHRpbWUgcGxheWVycyBtYWtlIGJpZyB0aW1lcyBwbGF5
cywgYmFieSDigLzvuI8g4oCcIFJvaGFuIE1hcmxleSAxOTk0IC4uPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lc0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTElPTk9SREVSP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTElPTk9SREVSPC9hPiDwn5GRPGJy
PiDigJggdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nIHRvIHNheSBhdCB0aGUgcmlnaHQgdGlt
ZSB0byBzYXkg4oCYIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9VVUJqaWFJaW1m
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVVVCamlhSWltZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBS
b2hhbiBNYXJsZXkgKEBSb21hcmxleSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Sb21hcmxleS9zdGF0dXMvMTQyODQ3NTMwMjM0MzIxNzE1Nz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaGVlc2gg8J+RgCBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBsb3ZlIPCfkqrwn4+9
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lc0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhcmluSnVzdGljZT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2FyaW5KdXN0aWNlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vZk43clJtN3h4cCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2ZON3JSbTd4eHA8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGFwdXZhZSDigJxTbm9vcOKAnSBBbWFhbWEgKEBU
YXB1dmFlMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UYXB1dmFl
MS9zdGF0dXMvMTQyODM2Nzg4Mjc4MjYxMzUxNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BdWd1c3QgMTksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYW1lIGhvbWUgdG8gdHdvIHBhY2thZ2VzIPCflKXwn5Sl8J+UpS4g
ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTGV0c0dv
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTGV0c0dvPC9h
PiAgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CZWF0
QmFtYT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JlYXRC
YW1hPC9hPiAg8J+ZjPCfj7sgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJxZFVT
S2tEVmwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8ycWRVU0trRFZsPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IERvbGZhbiBEZXJlayAoQERvbGZpbjU1KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0RvbGZpbjU1L3N0YXR1cy8xNDI4NDg0NzcyNDk0NTQ5
MDAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOSwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HT0FUIGVkaXRpb24hPGJyPjxicj5IZXJlJiMzOTtzIGEgdmlzdWFs
IG9mIGV2ZXJ5IHJldHVybiB0b3VjaGRvd24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9EX0hlc3QyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARF9I
ZXN0MjM8L2E+IGhhcyBldmVyIG1hZGUgaW4gaGlzIGNhcmVlci4gVGhlIGJl
c3QgcmV0dXJuZXIgdGhlIE5GTCBoYXMgZXZlciBzZWVuITxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9EYUJlYXJzP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRGFCZWFyczwvYT4gcGxlYXNlIHNo
YXJlIHRoaXMgc28gZXZlcnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnL0JlYXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jQmVhcnM8L2E+IGZhbiBjYW4gc2VlIGl0Ljxicj48YnI+Rm9sbG93
IG1lIGZvciBtb3JlIHZpc3VhbHMsIGxldCBtZSBrbm93IGlmIHlvdSBoYXZl
IGEgcmVxdWVzdCE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvTkZMVHdpdHRlcj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I05GTFR3aXR0ZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9HT0FUP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR09BVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3lHUGJVMnNB
V3IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS95R1BiVTJzQVdyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE5GTHZpc3VhbHMgKEBORkxfdmlzdWFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9ORkxfdmlzdWFscy9zdGF0dXMvMTQyODQ1NTg2NTYzMjQx
MTY1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTksIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSBsb3Zl8J+nofCfkpogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
YW5lc0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0dhcmluSnVzdGljZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2FyaW5KdXN0
aWNlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdDBmcG9iRWtRSSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL3QwZnBvYkVrUUk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFsaWsg
QWdib/Cfkb7wn5KrIChAbWFsaWtfYWdibykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9tYWxpa19hZ2JvL3N0YXR1cy8xNDI4NDQzMjE2MTkwMTMy
MjI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxOSwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FZCBSZWVkIHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0l0c0FsbEFib3V0VGhlVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I0l0c0FsbEFib3V0VGhlVTwvYT7CriA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vblhENXVaSWowViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25YRDV1
WklqMFY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR08g4oCYQ0FORVMhIChAODNfODdfODlf
OTFfMDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vODNfODdfODlf
OTFfMDEvc3RhdHVzLzE0MjgyMjkxMDQ2NzU5NTA1OTU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbHdheXMgcmVhZHkgd2hlbiB0aGF0IHRpbWUgY29tZXMg8J+kkCBA
IE1pYW1pLCBGbG9yaWRhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nTGg2MXZo
SWV4Ij5odHRwczovL3QuY28vZ0xoNjF2aElleDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBK
YWVsYW4gUGhpbGxpcHMgO/CflbTwn4++wq4gKEBKSlBoaWxsaXBzMTUpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSkpQaGlsbGlwczE1L3N0YXR1
cy8xNDI4NDg2Njk4NTc3NDk4MTE1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1
Z3VzdCAxOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
T Rob is teaching our DB's this cover style.(Finally) Posted by two40
Lean in on the receiver and look back for the ball instead of looking receiver in the eyes, Ie Paul Johnson (Al Golden era) and Mike rumph teaches look in the eyes of receiverT Rob being South Carolina D.C. last year has made him a awesome teacher and coach QUOTE OF THE DAY
Coach (Garin) Justice and coach (Rhett) Lashlee, they tweaked the run game a little bit where it fit us, better angles for us, different things. I love the offensive scheme, the way everything is going.
— Navaughn Donaldson
VIDEO OF THE DAY