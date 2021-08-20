 CaneSport - Good Morning CaneSport 8.20.21
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Good Morning CaneSport 8.20.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY  

We were back on Greentree last night as the Canes continued their season preparations. So be sure to check out our video of the team practicing as well as our practice notes.

After practice Manny Diaz updated where things stand with Zion Nelson and Nesta Silvera, who have been missing at practice, and we also heard from Navaughn Donaldson, Jared Harrison-Hunte and Key'Shawn Smith. So you don't want to miss what those players are saying about their progress and the team.

There's also a recruiting story you will want to check out on Isaiah Hastings, who landed a Cane offer last month and now has UM in his top group. And we continue our series breaking down the top talent on the roster this morning with No. 7 Will Mallory.

And if you are looking for our comprehensive fall camp coverage, here's all the content we've had since Day 1 of practice covering the team.

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TODAY'S TOP HEADLINES    

Manny Diaz Thursday: Nesta Silvera, Zion Nelson expected back next week

Coach Manny Diaz weighs in on several topics Thursday night after practice, including injury updates and more.

Donaldson details long road to recovery off knee injury, excited for season

Navaughn Donaldson was off his feet for 6 months and details his long, difficult recovery to where he is now.

Key'Shawn Smith poised to emerge, has made big strides from last year

Key'Shawn Smith is working with the first team, and he updates his progress.

Harrison-Hunte sees strides for the Canes' run defense

Jared Harrison-Hunte is working into the mix with the first team and breaks down his progress, the run D and more.

Thursday practice: Video and notes from Greentree

Don't miss watching for yourself as the team practiced on Thursday night, plus our observations.

15 impactful players in 15 days: #7 Will Mallory

Will Mallory clocks in at No. 7 as we continue our breakdown of top talent on the roster.

DL puts Canes in top 8, next step is official visit

DL Isaiah Hastings picked up a Cane offer last month now has UM in his top 8 and breaks down where things stand.

15 impactful players in 15 days: #8 Bubba Bolden

We are breaking down the top 15 players on the roster over 15 days, and today we bring you No. 8.

FALL PRACTICE: Comprehensive coverage

Don't miss all the news that's come out of fall practice to this point as the Canes continue to gear up for a monumental Game 1 challenge vs. top-ranked Alabama.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

T Rob is teaching our DB's this cover style.(Finally) Posted by two40

Lean in on the receiver and look back for the ball instead of looking receiver in the eyes, Ie Paul Johnson (Al Golden era) and Mike rumph teaches look in the eyes of receiverT Rob being South Carolina D.C. last year has made him a awesome teacher and coach

QUOTE OF THE DAY    

Coach (Garin) Justice and coach (Rhett) Lashlee, they tweaked the run game a little bit where it fit us, better angles for us, different things. I love the offensive scheme, the way everything is going.
— Navaughn Donaldson

VIDEO OF THE DAY

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Lastly, Have a great day!

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