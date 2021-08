Good Morning CaneSport 8.23.21

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Scrimmage notes Posted by dalew2009 Reasons I think we are a 10 win team. 1. the schedule. I think we are better than every team except Bama and UNC, and UNC is a toss up game in my opinion. 2. King - the kid is a stud and he is good for a couple wins alone. He is the difference in some of those one possession games we have historically lost. 3. I think Nelson and Donaldson will be improved. I just noted that in the event they are not, or one gets hurt, the o-line will not be. And that would be an issue. 3. We have so much talent at WR. It’s hard to imagine they won’t perform. It’s been great to see Pope and Wiggins buried down the depth chart. That’s a good sign. Means the young guys are stepping up. However, it is not unfair to note that Harley has had a good 6 game stretch in 4 years. Rambo is a transfer for a reason. He seems good, but who really knows? And the rest of the guys we will be relying on are unproven. 4. I’m excited about the safety group. Bolden knows he needs to have a stud year and I think he will. I’m hopeful T-Rob can get the most out of Hall. They must be excited about Hall to move Carter to a completely different position. 5. LB play can’t be worse, right? I like a lot of things about this team, but it is not unfair to say there are some question marks.

QUOTE OF THE DAY