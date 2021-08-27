 CaneSport - Good Morning CaneSport 8.27.21
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Good Morning CaneSport 8.27.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY  

Stay tuned around 12 or 1 p.m. today for news coming out of Miami's final fall scrimmage, which is basically a mock game scrimmage.

And the big news from yesterday, of course, was that Avantae Williams' attorney told us that UM will be reinstating his client. So that gives UM another talented safety on the team who showed in spring ball he can be a difference-maker.

This morning we have a couple of interesting recruiting stories for you this morning. First up is Cane commit Justin Medlock, who still has other programs chasing him. He is locked in with UM and recruiting for the Canes and updates his status. Then there is Darius Thomas, who UM might offer at safety - he is in a holding pattern for a Cane offer and updates the latest. Also be sure to check out our comprehensive coverage from Greentree this fall.

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TODAY'S TOP HEADLINES  

Commit recruiting for Canes: “We’ve got people coming”

Justin Medlock still has other programs chasing him but is locked in with UM and recruiting for the Canes.

DB talking to T-Rob, UM and Georgia top list

Darius Thomas is in a holding pattern for a Cane offer and updates the latest.

Avantae Williams' attorney tells CaneSport his client will be rejoining UM

Avantae Williams' attorney confirmed for CaneSport yesterday that after a meeting of the minds at Miami on Tuesday that Williams will be allowed to rejoin the program.

FALL PRACTICE: Comprehensive coverage

Be sure to check out our complete fall coverage.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

Fair to say we are better at every single position other than DE ... Posted by caned

Added real talent and depth this year between people staying and new arrivals (transfers and frosh). Plus one of the biggest improvements was adding 3 great coaches to the defense in TROB, Jess and Shoop. This team is better positioned for a 10 win year than any I can remember for a long time. Gotta stay healthy and execute. Compete against Bama and see what happens and then run the table. I think 10-2 is the base case with more likely 11-1 than 9-3. Just using the data above instead of Cane color shades. Happy to debate any of it.

QUOTE OF THE DAY  

I’m doing a little recruiting, and we’ve got some people coming. I can’t talk too much about it, but I’m talking to three or four guys I feel pretty good about.
— Justin Medlock

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Lastly, Have a great day!

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