 CaneSport - Good Morning CaneSport 8.5.21
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Good Morning CaneSport 8.5.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY    

With the start of fall camp on Friday evening, today we take a look at one of the new key offensive pieces: WR transfer Charleston Rambo. Don't miss CaneSport analyst Thomas Frank Carr's full breakdown on his game and how he best fits in. Then we turn to recruiting with an update on Devon Jackson, a Nebraska LB who took a June official visit and has the Cane back hot on his trail, as well as a new offer going out from Jonathan Patke to a highly regarded LB who plans to visit this fall.

Plus our in-depth game by game opponent preview coverage concludes with a closer look at a Duke team that's really having issues. It should be an easy win to close out the regular season for UM when that time comes.

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TODAY'S TOP HEADLINES    

Reel Talk: Rambo can help stabilize Miami passing attack

Our Reel Talk series continues with CaneSport analyst Thomas Frank Carr breaking down the game of WR transfer Charleston Rambo and how he can fit into this Canes offense.

Canes back high in mix for Devon Jackson

This Nebraska LB who took a June Cane official visit hadn't heard from UM for a couple of weeks in July but now UM is back strong in his ear and he breaks down where things stand.

LB lands offer from Patke, plans fall visit

This LB got his 17th offer when he spoke to Jonathan Patke recently and is planning to get to UM this fall.

2021 PREVIEW: Duke struggles likely to continue

This should be UM's second-easiest game on the schedule other than Central Connecticut State, with Duke struggling.

TWEETS OF THE DAY     

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY      

The Leonard Taylor blog by mcgarv71

Finally a 5 star that does not think he deserves it. He wants to bust his butt get better and play for his mom and city.

Great job looking forward to us recruiting more kids like Taylor to bring the U back to where we should be!!!

Hopefully these kids can see they can win here and have friends and family see them as well.

Hopefully NIL will help ad well thx GMan and all the sponsors for stepping up!!

QUOTE OF THE DAY    

In order for his game to translate and to be successful, he needs to be able to run deep and use his long legs and deep speed to threaten the defense. Once he does that, yardage will open up underneath.
— CaneSport analyst Thomas Frank Carr, on WR Charleston Rambo

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Lastly, Have a great day!

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