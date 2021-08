Good Morning CaneSport 8.5.21

WHAT’S UP TODAY

Reel Talk: Rambo can help stabilize Miami passing attack Our Reel Talk series continues with CaneSport analyst Thomas Frank Carr breaking down the game of WR transfer Charleston Rambo and how he can fit into this Canes offense. Canes back high in mix for Devon Jackson This Nebraska LB who took a June Cane official visit hadn't heard from UM for a couple of weeks in July but now UM is back strong in his ear and he breaks down where things stand. LB lands offer from Patke, plans fall visit This LB got his 17th offer when he spoke to Jonathan Patke recently and is planning to get to UM this fall. 2021 PREVIEW: Duke struggles likely to continue This should be UM's second-easiest game on the schedule other than Central Connecticut State, with Duke struggling.

The Leonard Taylor blog by mcgarv71 Finally a 5 star that does not think he deserves it. He wants to bust his butt get better and play for his mom and city. Great job looking forward to us recruiting more kids like Taylor to bring the U back to where we should be!!! Hopefully these kids can see they can win here and have friends and family see them as well. Hopefully NIL will help ad well thx GMan and all the sponsors for stepping up!!

