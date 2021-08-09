Good Morning CaneSport 8.9.21

WHAT’S UP TODAY
Well, we are 3 days into fall practices ... and two of the three were wide open to the media and we brought you
all the sights and sounds from Greentree plus all the news and notes from practice and post-game interviews. So it's been an eventful few days.
This morning we're also getting back to some recruiting with an inside look at
what's going on with key recruit Shemar Stewart's recruitment plus a look at a California DL target who is planning to visit UM.
Practice resumes this evening but is again closed to the media (UM is doing evening practices first two weeks).
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TODAY'S TOP HEADLINES
Stewart may wait till Feb. to sign, several official visits on tap
Shemar Stewart is a huge priority in this class and we get an inside look at where things stand with his recruitment.
Calif. DE has offer, talking to Simpson daily, plans visit
Zach Rowell landed a Cane offer in May and UM is ramping up his recruitment and he plans to take a Miami visit.
DAYS 1-3 OF FAL L CAMP Below find a comprehensive list of our practice stories so far, including video of the team working on Greentree, highlights, depth chart news and post-practice interviews: Gary Ferman's mailbag: Your early practice questions answered Zach McCloud: This is most all-around leadership we've had on the team Rhett Lashlee after Sat. drills: No clear No. 2 QB, King has "looked good" Live updates and video: Fall practice No. 2 on Saturday evening Mallory after Sat. drills: "It's my shot, my turn and I'm ready for it" Photo gallery: Canes in action on practice field Amari Carter getting comfortable at Striker, likes D's progress Diaz addresses missing personnel, talks team after 1st practice D'Eriq King weighs in after opening fall practice: Knee "feels fine" Harley breaks things down after fall practice No. 1, likes what he sees Bolden Fri.: King looks great, new coaches bring different mindset Initial depth chart, news & notes from opening practice
VIDEO: Live look in at opening fall practice TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
In thread "
Rhett Lashlee after Sat. drills: No clear No. 2 QB, King has looked good'" ... by advarkas
Rhett is such a solid QB coach. What he did for Shane Beuchele at SMU was remarkable. Has done an excellent job with King so far, and very optimistic about him grooming these young QBs who are going to take over when King leaves. QB room finally looking like it will live up to potential. VIDEO OF THE DAY
QUOTE OF THE DAY
This is the most all-around leadership that we’ve had on the team since I’ve been here and I’ve been here about 30 years now.
— DE Zach McCloud