Good Morning CaneSport 9.24.21

Good Morning CaneSport, CaneSport Live and The Lamar Thomas Show are now available on Spotify, Amazon Music and via all Alexa applications and devices
WHAT’S UP TODAY
This morning we have our CaneSport Films production of the Zach McCloud story, and you don't want to miss that.
And from yesterday be sure to flash back to our story "OPINION: Real Talk On The Lamar Thomas Show." There's great insight in there. Plus we have the U Bet CaneSport show in which renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Central Connecticut State game and other top college contests this weekend.
Plus this morning we have a recruiting update with DT target Quentel Jones and also with 2024 DB Brandon Jacob and his thoughts after being in the recruiting section last Saturday.
As for the upcoming game? Well we have an update with a pair of D linemen who talk about their take on the defense. And Elijah Roberts is working his way into the rotation and we have an update on that as well.
TODAY'S TOP HEADLINES
CaneSport Films: Running It Back - The Zach McCloud Story
Zach McCloud has played more games than any player in UM history. We chronicle his journey.
Cane DT target expands leaderboard, sees opportunity to play early at UM
The Canes continue to recruit Quentel Jones hard, so where does he stand?
DB in recruiting section Sat.: "Miami will get better"
2024 DB Brandon Jacob was in the recruiting section on Saturday and updates his thoughts on the team and where things stand.
D linemen looking to make more impactful plays
The Cane D line hasn't been awful but certainly hasn't been great. A closer look.
U Bet CaneSport with Lee Sterling: Handicapping a game with no line
Renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Central Connecticut State game and other top college contests this weekend.
Elijah Roberts working way into the rotation: We have to keep working
2nd year DL Elijah Roberts has started to earn reps and talks about his progress and more.
OPINION: Real Talk On The Lamar Thomas Show
Former Canes Randal Hill and Chad Wilson weighed in on the UM program on Wednesday's Lamar Thomas Show.
TWEETS OF THE DAY
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGZhbWlseSByZXVuaW9uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
blF4NVB1V0VPZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25ReDVQdVdFT2Y8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQ2FuZXMgRm9vdGJhbGwgKEBDYW5lc0Zvb3RiYWxsKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVz
LzE0NDEwODI1NDc4NDk2MDEwMjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TaW5jZSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWFtaSBkaWRudCBtYWtl
IHVzIGEgdmlkZW8gVHJpYnV0ZSBmb3IgdGhlIDE5OTEgQ2hhbXBpb25zaGlw
IHRlYW0gICw8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dpbm9Ub3Jy
ZXR0YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2lub1RvcnJldHRhPC9hPiBk
ZWNpZGVkIHRvIGdldCBpdCBkb25lLiBUaGFua3MgRyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vME05bURBSFVETiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzBNOW1EQUhV
RE48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2ggTGFtYXIgVGhvbWFzIChATGFtYXJD
b2FjaFQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGFtYXJDb2Fj
aFQvc3RhdHVzLzE0NDEwNzg0MjA0OTkzMjA4MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZWxsIG5hdyB0aGV5IGJldHRlciBub3QgISEhIFNvbWUgZ29vZCBw
ZW9wbGUgYmFjayB0aGVyZSBpbiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9UaGVVRXFSb29tP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVVRXFS
b29tPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUDdmZGZTdXZDdiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL1A3ZmRmU3V2Q3Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2ggTGFt
YXIgVGhvbWFzIChATGFtYXJDb2FjaFQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTGFtYXJDb2FjaFQvc3RhdHVzLzE0NDA5ODAwNjExODkwMzM5
ODc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIzLCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYW4mIzM5O3Qgd2FpdCB0byBzZWUgdGhhdCBiYWxsaGF3ayBNYXJj
dXMgY2xhcmtlIHRoaXMgd2Vla2VuZCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQ2FuZXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0NhbmVzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vY2l1ZmpuZm9pTiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NpdWZqbmZvaU48L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgMzY1Q0FORVNGT09UQkFMTCAoQDM2NWNhbmVzaW5mbykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8zNjVjYW5lc2luZm8vc3Rh
dHVzLzE0NDEwOTg4NjA2MDUwMjIyMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
U2VwdGVtYmVyIDIzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZWFkaW5nIGRvd24gdG8gZGEgMzA1IPCfjLQgc2VlIHlvdSBzb29u
8J+TjfCfp6Hwn5Ka8J+nofCfkpogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DYW5lc0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lc0hv
b3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
T2ZmaWNpYWx2aXNpdD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I09mZmljaWFsdmlzaXQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQUogQ2FzZXkgKEBB
bmRyZUNhc2V5anJfMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QW5kcmVDYXNleWpyXzIzL3N0YXR1cy8xNDQxMTQ1MjI5MTI2NDIyNTMyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ZYWxsIHRoaW5rIHRoZSBDQU5FUyBhcmUgd2FzaGVkIHVwIGJ1dCB0
aGVtIGJveXMgb24gZ3JlZW4gdHJlZSB3aGlwcGluZyB0aGF0IHNhdWNlIHVw
LiBDQU5FUyBieSAzNSB0aGlzIFNhdHVyZGF5LiDwn5mM8J+PvSDwn4+IPC9w
PiZtZGFzaDsgTDkgKEBMOWxhbmNlbGVnZ2V0dCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MOWxhbmNlbGVnZ2V0dC9zdGF0dXMvMTQ0MTAyNDc3
Njk1MzM4NDk2Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjMs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FZCBSZWVkIG9uIExlYWRlcnNoaXAgYW5kIGRvaW5nIHRoZSBsaXR0
bGUgdGhpbmdzLjxicj48YnI+8J+SrCDigJxXZSBhaW7igJl0IHdpbm5pbmcg
aWYgeeKAmWFsbCBkb27igJl0IGRvIHRoZSBsaXR0bGUgdGhpbmdz4oCdPGJy
Pjxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2VjSTZmYzBqakwiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9lY0k2ZmMwampMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hdHQgTGlz
bGUgKEBDb2FjaExpc2xlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NvYWNoTGlzbGUvc3RhdHVzLzE0NDA0OTg1NTU0MDg0MjA4NzA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbiBNeSBXYXkgVG8gU2VlIE15IEJhYnkgQm95IEs1ISEgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQ2FuZXM/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0NhbmVzPC9hPiDwn5mM
8J+PviA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZXEydGZRZFMxaSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2VxMnRmUWRTMWk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR2xvcmlhIChA
TXNQaXAyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nc1BpcDIz
L3N0YXR1cy8xNDQxMDQxMjUwMDQ0NDMyMzg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GQUxMaW5nIGZvciDwn5mMLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvdW1pYW1pP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jdW1pYW1pPC9hPiDwn42BIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9ONmtuQ0owNXVJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTjZrbkNKMDV1STwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1pYW1pIChAdW5pdm1pYW1p
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VuaXZtaWFtaS9zdGF0
dXMvMTQ0MTE2MDYzMDA4NjQ3NTc3OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5T
ZXB0ZW1iZXIgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdXJmcyB1cCBvbiBTb3V0aCBCZWFjaCDwn4+E4oCN4pmA77iP8J+M
ijxicj48YnI+8J2fry3wnZeX8J2XrvCdmIYg8J2XqvCdl7LwnZey8J2XuPCd
l7LwnZe78J2XsTog8J2XoPCdl7bwnZeu8J2XuvCdl7YgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvLzhkM05DUk5ndloiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84ZDNOQ1JO
Z3ZaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFDQyBOZXR3b3JrIChAYWNjbmV0d29yaykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hY2NuZXR3b3JrL3N0YXR1
cy8xNDQwODYxMDc3Nzg1NTIyMTc2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl
cHRlbWJlciAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGVuIGluIExpdHRsZSBIYXZhbmEsIHlvdSYjMzk7dmUgZ290dGEg
dHJ5IHRoZSBDdWJhbiBjb2ZmZWUgYW5kIGNpZ2FycyDimJXvuI88YnI+PGJy
PvCdn68t8J2Xl/Cdl67wnZiGIPCdl6rwnZey8J2XsvCdl7jwnZey8J2Xu/Cd
l7E6IPCdl6DwnZe28J2XrvCdl7rwnZe2IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9UZjJzM3BKSnc1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vVGYyczNwSkp3NTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBBQ0MgTmV0d29yayAoQGFjY25ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWNjbmV0d29yay9zdGF0dXMvMTQ0MDg1
NjgzNzUwMzU2OTkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg
MjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Will be interesting to watch this game as we will see what Van Dyke has and ... Posted by nel35
I'm sure Garcia is going to get a lot of burn also. A poor performance by Van Dyke could prompt the coaching staff to go with Garcia. The future of the program could very well be influenced by this weekends game sooner rather than later. Will also see if the offense performs better with a different QB. If the offense does well and King is out a couple games then what does Manny do when he comes back.
QUOTE OF THE DAY
Definitely felt good to get out there for the first time getting meaningful snaps. I just practice, work hard every day and hopefully the reps keep going up.
— DL Elijah Roberts