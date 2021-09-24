 CaneSport - Good Morning CaneSport 9.24.21
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Good Morning CaneSport 9.24.21

CaneSport.com
Staff

Good Morning CaneSport, CaneSport Live and The Lamar Thomas Show are now available on Spotify, Amazon Music and via all Alexa applications and devices


WHAT’S UP TODAY    

This morning we have our CaneSport Films production of the Zach McCloud story, and you don't want to miss that.

And from yesterday be sure to flash back to our story "OPINION: Real Talk On The Lamar Thomas Show." There's great insight in there. Plus we have the U Bet CaneSport show in which renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Central Connecticut State game and other top college contests this weekend.

Plus this morning we have a recruiting update with DT target Quentel Jones and also with 2024 DB Brandon Jacob and his thoughts after being in the recruiting section last Saturday.

As for the upcoming game? Well we have an update with a pair of D linemen who talk about their take on the defense. And Elijah Roberts is working his way into the rotation and we have an update on that as well.

TODAY'S TOP HEADLINES    

CaneSport Films: Running It Back - The Zach McCloud Story

Zach McCloud has played more games than any player in UM history. We chronicle his journey.

Cane DT target expands leaderboard, sees opportunity to play early at UM

The Canes continue to recruit Quentel Jones hard, so where does he stand?

DB in recruiting section Sat.: "Miami will get better"

2024 DB Brandon Jacob was in the recruiting section on Saturday and updates his thoughts on the team and where things stand.

D linemen looking to make more impactful plays

The Cane D line hasn't been awful but certainly hasn't been great. A closer look.

U Bet CaneSport with Lee Sterling: Handicapping a game with no line

Renowned local handicapper Lee Sterling breaks down the Miami-Central Connecticut State game and other top college contests this weekend.

Elijah Roberts working way into the rotation: We have to keep working

2nd year DL Elijah Roberts has started to earn reps and talks about his progress and more.

OPINION: Real Talk On The Lamar Thomas Show

Former Canes Randal Hill and Chad Wilson weighed in on the UM program on Wednesday's Lamar Thomas Show.

TWEETS OF THE DAY    

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

Will be interesting to watch this game as we will see what Van Dyke has and ... Posted by nel35

I'm sure Garcia is going to get a lot of burn also. A poor performance by Van Dyke could prompt the coaching staff to go with Garcia. The future of the program could very well be influenced by this weekends game sooner rather than later. Will also see if the offense performs better with a different QB. If the offense does well and King is out a couple games then what does Manny do when he comes back.

QUOTE OF THE DAY    

Definitely felt good to get out there for the first time getting meaningful snaps. I just practice, work hard every day and hopefully the reps keep going up.
— DL Elijah Roberts

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Lastly, Have a great day!

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