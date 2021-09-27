Good Morning CaneSport 9.27.21

WHAT’S UP TODAY
Stay tuned later today for insight from coach Manny Diaz as well as offensive coordinator Rhett Lashlee and defensive analyst Bob Shoop as the Canes gear up for a Thursday night game against Virginia.
To hold you over? We've got a couple of recruiting stories. First we update where DT Isaiah Hastings stands with the Canes, as he continues to hear regularly from DL coach Jess Simpson. And we also have an update with a 4-star 2023 prospect whose 2022 teammate is high on UM, so see where he stands with things after landing an offer this month.
Yesterday we had Gary Ferman answering all the fan's questions coming off the game, and we also had your Pro Football Focus grades and analysis.
Plus over the weekend, of course, we had columns off the game from Gary Ferman and Jim Martz, plus your full game story with analysis and feedback as well as what players and coach Manny Diaz were saying afterward, a Grading the Canes analysis and a photo and video gallery.
Also don't miss our Live From The Crib story, with an analysis of top talent at the St. Thomas game, and we catch up with 4-star James Madison while there.
And we update our analysis of Rhett Lashlee's track record developing young QBs he recruited.
TODAY'S TOP HEADLINES
DT building bond with Simpson, looking to set up visit, UM in top 6
This DT in this year's class has set up one official visit so far and is intrigued by the Canes.
Teammate of OL UM is pursuing lands Cane offer
This 2023 LB whose OL teammate is high on UM has landed a Cane offer and breaks down where things stand.
OPINION: Van Dyke joins a small group of freshmen starting QBs at Miami
CaneSport editor/team historian Jim Martz takes a look at how other freshmen QB starters have fared at UM.
Manny Diaz and player reaction post-Central Connecticut State
Don't miss seeing for yourself what Cane coach Manny Diaz and players were talking about after the easy win Saturday.
ANALYSIS: Young QBs, WRs and RBs star in 69-0 shutout vs. overmatched CCSU
Don't miss this comprehensive look at UM's game vs. Central Connecticut State with the wrap-up and post-game reaction.
Grading the Canes: Breaking down the Central Connecticut State game
Don't miss CaneSport's position by position grades and analysis coming off UM's game against Central Connecticut State.
Photo gallery 2021: Miami vs. Central Connecticut State
We have over 150 photos from the game for you to see the action up close.
VIDEO: Miami vs. Central Connecticut State highlights
See the highlights of the game against Central Connecticut State.
Live From The Crib: Chat with James Madison, breaking down St. Thomas game
Each week, CaneSport will go Live from The Crib to provide updates on high school games from South Florida.
ANALYSIS: So far, so good for Lashlee breaking in young QBs
We take a closer look at Rhett Lashlee developing young talent, with Van Dyke and Garcia the guys at QB as of now.
TWEETS OF THE DAY
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MESSAGE BOARD POST OF THE DAY
Manny will win the coastal this year? ... Posted by DBEACH442
Every ACC team has noticeably improved except for Clemson which took a giant step back. And FSU who is not good! But every other team and I’ve seen them all play already, look pretty good.
They all have some weaknesses, but they all also do some things at a high level, they all look very well coached, very fundamentally sound and well prepared; they all have very few if any major breakdowns during the course of a game. They all look like good college teams.
In other words the exact opposite of our beloved Canes! We are going to find out over the next month for sure!
QUOTE OF THE DAY
Melo made a great catch for me. [Romello Brinson] made a great catch for me. That's probably going to be the top play of the year.
— QB Jake Garcia