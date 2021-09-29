 CaneSport - Good Morning CaneSport 9.29.21
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Good Morning CaneSport 9.29.21

CaneSport.com
Staff

WHAT’S UP TODAY          

This evening be sure to tune into The Lamar Thomas Show at 8 p.m. And if you missed last night's CaneSport Live show, you can check out the podcast.

First up this morning? You aren't going to want to miss Mike Harley's weekly CaneSport blog. He touches on several topics and of course discusses the upcoming Virginia game, UM's first ACC test.

Plus there's the Countdown to Kickoff Show with CaneSport Publisher Gary Ferman and CavsCorner.com's Damon Hillman previewing the Miami-Virginia game.

We also have a recruiting update on commitment Falentha Carswell and where he stands with multiple programs pushing hard for him. Will he take visits? He addresses that and more.

And we preview Virginia and what kind of challenge they will pose for Miami on Thursday night. So be sure to check that out as well.

Plus yesterday during the day we had updates with Manny Diaz and Romello Brinson, so don't miss those either.

TODAY'S TOP HEADLINES          

Mike Harley blog: We want fast start vs. UVA, and confidence is key

WR Mike Harley has a weekly blog all season at CaneSport.com. In this edition, Harley talks about where things stand with the team's first ACC game upcoming and more.

Multiple programs pushing hard for Cane commit

Miami commitment Falentha Carswell says coaches at other programs are reaching out daily. He shares where things stand.

Countdown to Kickoff Show: Miami vs. Virginia

CaneSport Publisher Gary Ferman and CavsCorner.com's Damon Hillman preview the Miami-Virginia game.

ANALYSIS: Virginia thriving on offense, woeful on D

UVA is similar to UM at 2-2 and with consistency issues. We break down the Canes' next opponent.

Romello Brinson: Spectacular one-handed grab "just a natural thing" for me

It was quite a moment for Romello Brinson on Saturday as the young WR plucked a one-handed TD catch out of the air.

Manny Diaz: There's always been criticism of Miami from the outside

Don't miss what Manny Diaz is talking about as UM ramps up its UVA preparations.

TWEETS OF THE DAY          

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY          

The Virginia game ... posted by 289fia

Their QB Brennan Armstrong can sling it. He is the #31 ranked QB so far in 2021 (King is ranked #75). Which defenses will have the most mistakes and give up the most "explosive" plays? Going to be interesting .. kind of like watching a demolition derby.

QUOTE OF THE DAY          

We’re ready for Virginia. That’s why we had to go through the ups and downs, for moments like this. Keep stacking performances and we’ll come out with the `W.’ Yeah, we’re ready.
— WR Mike Harley, in his weekly CaneSport blog

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Lastly, Have a great day!

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