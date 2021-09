Good Morning CaneSport 9.30.21

WHAT’S UP TODAY

TODAY'S TOP HEADLINES

TWEETS OF THE DAY

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5J4oCZdmUgYmVlbiBvZmZpY2lhbGx5IGluZHVjdGVkIHRvIHRoZSBV bml2ZXJzaXR5IG9mIE1pYW1pIEhhbGwgb2YgRmFtZSBmb3IgMjAyMi4gVGhh bmtmdWwhISEhIFRoYW5rIHlvdSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1VNU0hvRj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVU1TSG9GPC9hPiAh ISEhISEgIOKAnEhhbGwgb2YgRmFtZSBKYWNr4oCdIGdvdCBhIG5pY2Ugcmlu ZyEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNIb29wcz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNIb29wczwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hY2NuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBhY2NuZXR3b3JrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2FjY21iYj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWNjbWJiPC9h PiDwn5KvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pT2xuTGdNVUFqIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vaU9sbkxnTVVBajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWNrIE1j Q2xpbnRvbiBJSUkgKEBKYWNrTWNDbGludG9uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tNY0NsaW50b24vc3RhdHVzLzE0NDMzNjM4Mzgz NTk4Mzg3MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI5LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2xsZWdlIGNvYWNoZXMgaGl0IG1lIHVwIEkgZ290IHN1bSB1bmRl cmRvZ3MgeeKAmWFsbCBzaG91bGQgY2hlY2sgb3V0IOKAvO+4jzwvcD4mbWRh c2g7IENocmlzIOKAnENHMeKAnSBHcmF2ZXMgSnIgKEBEMUNocmlzMjM5KSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0QxQ2hyaXMyMzkvc3RhdHVz LzE0NDMzNjI0ODcwMjIyNjAyMzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDI5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XYWxudXRzIG9yIHBlYW51dCBNJmFtcDtNcyBpbiB0aGUgdmljdG9y eSBicm93bmllcz8/PC9wPiZtZGFzaDsga2VsbHljYW5lcyAoQGtlbGx5Y2Fu ZXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va2VsbHljYW5lcy9z dGF0dXMvMTQ0MzMzODE1NjE1MDA3MTI5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWNoYWVsIE1jTGF1Z2hsaW4gTWFrZXMgQ29sbGVnZSBEZWJ1dCBX aXRoIE1pYW1pIEh1cnJpY2FuZXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzR5 bUR5N3R2NUIiPmh0dHBzOi8vdC5jby80eW1EeTd0djVCPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pa2VtY2w3OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AbWlrZW1jbDc5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENh bmVzRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TVNERWFnbGVzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNU0RFYWdsZXM8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNESGlnaFNjaG9vbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVNESGlnaFNjaG9vbDwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yaWNod2Fsa2VyXz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AcmljaHdhbGtlcl88L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQm9iZm9yQnJvd2FyZD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQm9iZm9yQnJvd2FyZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DSHVuc2Nob2Zza3k/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENIdW5z Y2hvZnNreTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sb3Jp YWxoYWRlZmY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGxvcmlhbGhhZGVmZjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CQ0FBX1Nwb3J0cz9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkNBQV9TcG9ydHM8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbGFycnlibHVzdGVpbj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGFycnlibHVzdGVpbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVDcmliU291dGhGTEE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFRoZUNyaWJTb3V0aEZMQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9NYXR0Um90aG1hbjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QE1hdHRSb3RobWFuMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQYXJrbGFuZCBUYWxrIChA UGFya2xhbmRUYWxrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bh cmtsYW5kVGFsay9zdGF0dXMvMTQ0MzMyOTQ1Njc5ODY0MjE3OT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Z4oCZYWxsIHNlZSBob3cgYXRobGV0aWMgSSBsb29rIHBvcHBpbmcg dXAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JCZ0lVQzBEeTYiPmh0dHBzOi8v dC5jby9yQmdJVUMwRHk2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvbmF0aGFuIEZlbGlj aWFubyAoQE1vbmdvRmVsaWNpYW5vKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL01vbmdvRmVsaWNpYW5vL3N0YXR1cy8xNDQzMzI5MzQ1OTc2Njg0 NTUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOSwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21uUVllaWdTa0QiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9tblFZZWlnU2tEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IER1ZGVzIFBv c3RpbmcgVGhlaXIgV+KAmXMgKEBEdWRlc3Bvc3RpbmdXcykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EdWRlc3Bvc3RpbmdXcy9zdGF0dXMvMTQ0 MzE5MDExNDI3NzEwNTY2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtJZiB5b3Ugd2FudCB0byBiZSBhIGxpb24sIHlvdSBtdXN0 IHRyYWluIHdpdGggbGlvbnMuJnF1b3Q7PGJyPuKAlUNhcmxzb24gR3JhY2ll IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DaGFtcGlv bnNNaW5kQXBwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j Q2hhbXBpb25zTWluZEFwcDwvYT4g8J+lhyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vbWhGSE1TQ3VabiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21oRkhNU0N1Wm48L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgRHIuIEppbSBBZnJlbW93IChAZ29sZG1lZGFsbWluZCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nb2xkbWVkYWxtaW5kL3N0 YXR1cy8xNDQzMDM1MjIxNzEzMDQ3NTUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBvZmZpY2lhbCBkYXkgb2YgcHJhY3RpY2UgaW4gdGhlIGJv b2tzIPCfmYwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dxNVZRRWl2dUUiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9ncTVWUUVpdnVFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbmVz IEhvb3BzIChAQ2FuZXNIb29wcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9DYW5lc0hvb3BzL3N0YXR1cy8xNDQyOTcyNTIyMTczOTgwNjc4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyOCwgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY

Just occurred to me, we could have easily been sitting where fsu is ... Posted by 6882 Obviously this is an irrelevant topic to where we want to be. Did Richt save us from being where fsu is now? I mean as bad as manny is, I hate to say it but his energy/recruiting/ transfer portal at the time… things were bad. I truly believe that had richt stuck around for another year, that 19 would have been a four win season and things would have just gotten worse from there. To add to this, say richt get’s fired after 19, he still has a contract pay out till like 22 and he was paid more than anyone at miami ever. This guy won 15 games in a row and beat multiple top 25 teams a coastal etc and got the fsu losing streak off our back. Really starting to love this guy. Here we are. We were picked to win 8-10 games and are about to fire our hc for what’s about to be a 5-7 win short coming, that cost little, over half way through his cotract. things should clearly be way better right now and it pisses me off that it’s not but things could be worse and very easily could have been. norvell is probably a good coach but things are so bad there it doesn’t even matter. we might find a half decent coach that can bring us back to respectability sooner than later.

QUOTE OF THE DAY