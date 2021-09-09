 CaneSport - Good Morning CaneSport 9.9.21
News More News
{{ timeAgo('2021-09-09 02:11:00 -0500') }} football Edit

Good Morning CaneSport 9.9.21

CaneSport.com
Staff

Good Morning CaneSport, CaneSport Live and The Lamar Thomas Show are now available on Spotify, Amazon Music and via all Alexa applications and devices


WHAT’S UP TODAY  

First off, if you missed last night's Lamar Thomas Show, you can still check out everything that was talked about here.

Another must check out item we have for you this morning? That would be Tyrique Stevenson's CaneSport blog. He talks about the Alabama game and its aftermath in depth, so don't miss that.

This morning we also have a take from another Cane DB, Te'Cory Couch. Plus we catch up with American Heritage 2023 4-star DB Daemon Fagan, who was in the stands for the Bama game and updates where things stand with his Cane recruitment.

And yesterday afternoon we had updates with Manny Diaz following practice and also had insight from Nesta Silvera and Key'Shawn Smith, so be sure to check that out.

TODAY'S TOP HEADLINES  

Tyrique Stevenson Blog: Can't view first game too harshly

CB Tyrique Stevenson will have a weekly blog all season at CaneSport.com. In this edition, Stevenson talks about the Alabama game and its aftermath.

DB target in stands for game: UM needs couple more good recruiting classes

2023 4-star DB Daemon Fagan has UM among 24 offers and is talking regularly with Demarcus Van Dyke. He weighs in on where things stand after attending the UM-Bama game in person.

Couch: Better communication in back end a key moving forward

CB Te'Cory Couch breaks down his take on things coming off the Bama game and with App State up next.

Podcast: Lamar Thomas Show

Former Miami Hurricane great Lamar Thomas and CaneSport.com team up to bring you The Lamar Thomas Show presented by All Canes on Wednesday nights at 8 p.m. Check out the podcast from last night.

Key'Shawn Smith: Knowing plays is what held me back last year; all good now

Smith won the starting WR job this year and explains why he didn't emerge last season.

Diaz on Wed.: "It's about us playing our best"

Manny Diaz shares where things stand entering the App State game, and the message is it's all about the Canes improving themselves.

Nesta Silvera on Wed.: Our run defense definitely improved from a year ago

DT Nesta Silvera weighs in with UM continuing preparations for App State and trying to put the bitter taste of the Bama loss in the past. Yes, he says the team has a chip on its shoulder entering this one.

TWEETS OF THE DAY  

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY  

We beat App state by 21 plus points ... posted by jarrett33

No sunshine pumping , I was there Saturday as pissed as anyone ... Bama makes everyone look pedestrian and we are far from a finished product, but you will see a rebound on Saturday. The question is can Diaz keep building on it and get better each week... If not he will be right where he deserves, struggling for job security.

QUOTE OF THE DAY    

Studying the playbook, that’s what stopped me from playing last year. I’m only saying that because it’s the truth.
— WR Key'Shawn Smith

• Talk about stuff inside Gary Ferman’s War Room

• Watch our videos and subscribe to our You Tube Channel

Listen to our podcasts at Apple Podcasts

Follow us on Twitter @CaneSport

Check us out on Facebook

Be a CaneSport Ambassador. Bring your friends to CaneSport.com with our 30-Day Free Trial. Code: Miami30

Advertise with us. Email CaneSport@yahoo.com

Lastly, Have a great day!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}