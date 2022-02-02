 CaneSport - Good Morning CaneSport, Signing Day Edition
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Good Morning CaneSport, Signing Day Edition

CaneSport.com
Staff

Presented by LifeWallet

WHAT’S UP TODAY    

What's up today? Well, it's all about two words: SIGNING DAY. Today we find out if Shemar Stewart is a Miami Hurricane. Oh, yeah, and some other guys, too. We break it down here: Your CaneSport Signing Day Primer.

So stay tuned to CaneSport throughout the day as we'll have news on how the Cane targets shake out.

TWEETS OF THE DAY

MESSAGE BOARD POST OF THE DAY    

Coastal title is not gonna be easy ... posted by klbcec

Miami has FSU and Clemson from the Atlantic.

Pitt has Louisville and Syracuse.

Not exactly an even playing field.

QUOTE OF THE DAY    

Enjoy Signing Day!
— Gary Ferman, CaneSport Publisher

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Lastly, Have a great day!

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