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Guard Cavinder and Asst. Coach Anthony Answer Questions from Media

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Assistant Coach Fitzroy Anthony and Guard Haley Cavinder talked to the media after an 80-56 win over Stetson. Both talked of how the defensive intensity helped the Hurricanes to victory.

Miami will look to win its third straight game to start the season against Boston University on Sunday at 1 PM at the Watsco Center.

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